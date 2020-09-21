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Разработка B2B-решений: как запустить отраслевой проект

21.09.2020 17:11

Разработка B2B-решений: как запустить отраслевой проект

B2B-решения, охватывающие большинство бизнес-процессов оптового предприятия, выглядят привлекательными в виде интернет-магазина с классической корзиной и личным кабинетом, маркетплейса или другой торговой площадки. Автоматизация и оптимизация торговых операций избавляет от головной боли и владельца компании, и менеджеров, и поставщиков, и клиентов.

Внедрение таких решений кажется целесообразным для традиционных торговых предприятий со стандартизованными процессами. Однако что если специфика вашей отрасли подразумевает третьего участника сделки? Что если вы продаете автозапчасти, количество которых исчисляется сотнями тысяч или даже миллионами? Или если ваш товар — виртуальный, как в банковской сфере?

Тем не менее, b2b-решения для этих отраслей тоже существуют. Примеры таких порталов можно найти по ссылке.

Разработка b2b решений с учетом отраслевой специфики

Опытные разработчики b2b-решений, которые запустили сотни таких проектов, нередко сталкиваются с необходимостью адаптировать их с учетом требований заказчика и особенностей сферы его деятельности. Спецификой отрасли могут быть:

  • Банковские продукты. Финансовые b2b-решения на основе платформы AGORA предлагают инструменты для автоматизированного кредитования или набор сервисов для бизнеса с безопасными escrow-сделками, гарантом которых выступает банк. Кейс для банковской системы представлен здесь: https://www.agora.ru/about/cases/banki/.
  • Трехсторонние поставки. AGORA предлагает готовое решение для схемы, в которой заказ клиента и оплату получает вендор, который перенаправляет выполнение дистрибьютору. Последний выполняет отгрузку и доставку.
  • Фармацевтические товары. Для такой продукции в каталоге помимо названия и артикула выводится серия и срок годности, согласование договоров можно выполнять на нескольких уровнях, а сопроводительные документы экспортировать для аптек.
  • Услуги доставки. Логистические компании могут воспользоваться решением AGORA для предложения доставки с отгрузкой с ближайшего склада, с отображением данных о наличии нужного товара на этом складе на интерактивной карте. Больше об этом — в примере по ссылке: https://www.agora.ru/about/cases/logistika/.
  • Машиностроение. Как и в автомобильной отрасли, ассортимент комплектующих здесь исчисляется сотнями тысяч. При этом объемы закупок могут быть огромными, что ведет к сложной и медленной обработке таких операций. Такие закупки в отраслевом b2b-решении могут вестись в параллельном режиме, не нагружая систему. О других преимуществах — на сайте AGORA: https://www.agora.ru/about/cases/mashinostroenie/.

Главное преимущество проектов на основе платформы AGORA заключается в том, что отраслевая специфика учитывается в «коробочном» решении. Это позволит избежать расходов на доработку портала, ведь все нюансы будут предусмотрены в стартовой конфигурации. AGORA предлагает комплексный подход, который позволит вашему бизнесу использовать b2b-решение с максимальной эффективностью.

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