Радиоуправляемые модели

Среди различных видов радиоуправляемых игрушек самыми популярными являются автомашины. Они воплощают в себе мечту ребенка управлять движущимся на высокой скорости автомобилем и при этом позволяют ему с ранних лет заниматься отдельным видом спорта со своими особенностями и законами.

Основные критерии выбора радиоуправляемых игрушек

Все существующие радиоуправляемые машины можно классифицировать по нескольким критериям, в том числе:

Тип мотора.

Объем мотора.

Вид шасси.

Комплектация.

Модели, изготовленные в виде гоночных автомашин, рассчитаны на езду по ровному асфальту или грунту. По конструктивным особенностям они делятся на следующие типы:

Трофи – это внедорожные автомобили с высокой проходимостью и небольшой скоростью, легко передвигающиеся по грязи и лужам.

«Монстры» выделяются колесами очень больших размеров и высоким дорожным просветом. Их устойчивость невысока, однако они легко преодолевают сложные препятствия.

Полноприводные трагги и багги имеют мощный каркас, сделанный из легкого материала высокой прочности. Единственное различие между ними состоит в том, что колеса багги меньше, чем у трагги.

Краулеры характеризуются наиболее высоким дорожным просветом и оснащены самыми крупными колесами, причем задние и передние колеса у них способны вращаться в разных плоскостях. Такие модели могут преодолевать очень сложные препятствия, однако нуждаются в чрезвычайно умелом управлении.

Выбор радиоуправления

Главное требование, которому должна соответствовать аппаратура радиоуправления, – удобство использования. Оно определяется индивидуально на практическом опыте. Не следует доверять мнениям тех, кто говорит, что рычажный пульт не позволяет выигрывать гонки. В действительности такое устройство ничем не хуже пистолетного пульта. Гораздо важнее при выборе радиоуправления обратить внимание на его стоимость. Самый дешевый пульт не обеспечивает эффективного управления, а самый дорогой не дает никаких преимуществ перед устройствами из среднего ценового сегмента. Лучше всего приобрести аппаратуру среднего класса.

Машины с дистанционным управлением выпускаются как для детей всех возрастов, так и для взрослых. Самые простые модели способны лишь ездить по прямой линии и совершать повороты, тогда как продвинутые радиоуправляемые автомобили позволяют принимать участие в любительских спортивных соревнованиях. Новичкам следует выбирать самые простые модели, а для занятий спортом надо приобретать более сложные машины.