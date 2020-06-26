Работает ли email-маркетинг в 2020 году: основные тенденции и подходы

Некоторые маркетологи говорят о том, что email-маркетинг не работает в 2020, тем не менее, рассылки остаются активным инструментом во многих стратегиях продвижения. В статье разберемся, способны ли емейл-рассылки помогать бизнесам тратить меньше и зарабатывать больше.

Для начала немного статистики:

Более 60% аудитории старше 25 отдают предпочтение коммуникации брендов через email.

Средняя окупаемость емейл-канала более чем в 4 раза превосходит отдачу отдругих.

По информации из исследования Statista, количество email-пользователей вырастет до 4,1 миллиарда уже в 2021.

Насколько актуален email-маркетинг?

Приведенные выше данные показывают, что в 2020 email-маркетинг по-прежнему будет действенным и поможет в продвижении бизнеса. Все потому, что он:

Долгоиграющий

Письмам часто противопоставляются сообщения в мессенджерах и другие быстрые уведомления, но не все так однозначно. Кроме очевидной разницы в объеме, есть еще интересные параметры, в которых старый-добрый емейл может всех обскакать. Это, например, срок жизни, время активности сообщения. Подобные настройки задаются перед отправкой пушей и вайбер-рассылки. Таким образом можно определить период, по истечении которого контент не сможет быть отправлен либо вообще должен будет удалиться с устройства получателя.

Емейлы же можно хранить, пока не надоест. И вообще они дают больше свободы в управлении собой: им можно задавать приоритет, помечать, сортировать по папкам, откладывать на потом, возвращаться к прочтению. Тут все уже зависит от того, насколько интересное и актуальное наполнение писем вы предлагаете своим подписчикам.

Сильно сокращает работу руками

Благодаря сервисам, которые автоматизируют емейл-рассылку, этот вид маркетинга практически прошел стадию мануфактуры. Львиную часть стратегии занимают сейчас триггерные письма, которые отправляются автоматически в ответ на определенное действие или бездействие пользователя. Условия отправки и сценарии рассылок легко настроить в специализированных системах, как например eSputnik. Более того, многие из них позволяют накапливать информацию о контактах, и содержимое таких писем впоследствии будет интересным и полезным самому получателю:

человек подписался на рассылки или зарегистрировался — придет сообщение с подтверждением этого действия и необходимыми данными;

записался на демо или скачал пробную версию продукта — вот ему обучающая серия со всей нужной для старта информацией;

давно не заказывал товар, которым до этого пользовался регулярно, — получает напоминание о том, что пора пополнять запасы;

персонализированные подборки с товарами, собранными по интересам на основе поведения, — тоже пожалуйста.

Маркетологи экономят прилично времени с помощью автоматизации. Система сама знает, кого пора реактивировать, на каком языке отправить письмо и кто забыл товары в корзине. Даже проморассылки можно создавать на основе готовых шаблонов, быстро править, планировать и анализировать в удобном представлении.

Позволяет сегментировать и персонализировать

Составляя письмо, прежде всего нужно думать о том, что хочет в нем увидеть подписчик. Какой-то базовый текст, в котором раскиданы призывы купить что-то именно у вас, уже давно не продает. А вот если подходить к письму со стороны получателя, учитывая его потребности и желания, он точно оценит и отблагодарит вас покупками и лояльностью. Это можно реализовать благодаря сегментации и продвинутой сегментации. Последняя, кроме доступа к более детализированным данным, позволяет их комбинировать, в том числе с учетом последовательности и времени совершенных действий (купил суммарно на 10000 из последних 3 рассылок за месяц). У некоторых сервисов встречаются еще более углубленные возможности. Например, в eSputnik в основу условия для построения группы можно положить буквально любое событие.

Освойте сегментацию для эффективных email-рассылок, начните делить аудиторию по более узким критериям, чем пол и возраст. К примеру, по таким, как действия на сайте и в предыдущих письмах: переход, просмотр определенной категории/товара, покупка – они сориентируют, какое письмо лучше отправить. Более того, анализируя активность получателя, вы узнаете, в какое время лучше запустить рассылку и какой у него бюджет, чтобы ваши кампании и предложения попадали в каждого.

Использовать данные клиентов и выделять сегменты нужно, чтобы письма:

были отправлены в то время, когда их вероятнее всего прочитают;

были корректно отображены на устройстве;

не нарушали актов о защите персональной информации;

строились на основе индивидуальных интересов подписчиков;

не содержали товары, что уже были куплены офлайн;

реагировали на неактивную аудиторию и реактивировали ее, и т. д.

Контент сообщений в этом случае будет генерироваться индивидуально. Например, можно подтягивать такие данные:

на основе портрета клиента (имя, контакты ближайших филиалов);

из дополнительных полей (промокоды, информация программы лояльности);

поведенческие (история покупок, просмотров) и др.

Персонализация значительно уменьшит количество отписавшихся и увеличит Click Rate за счет прицельно таргетированных оферов + личного обращения к подписчику. Но помните о важности проверки данных перед рассылкой. Будет обидно, если вместо умиления при виде своего имени получатель испытает раздражение из-за ошибки в нем. Это можно сделать с помощью формул и специальных сервисов, а если база подписчиков небольшая, то можно перепроверить вручную.

Итог

Очевидно, что email-маркетинг не сдал свои позиции и в 2020. Этот вид продвижения остается качественным и действенным каналом для работы с клиентами. Единственные необходимые условия — это контроль качества базы и продуманный подход к подготовке сценариев для рассылки.

Общайтесь с аудиторией, собирайте обратную связь и стройте последующие кампании, анализируя результаты предыдущих. Помните, что для качественной работы с большими базами стоит использовать специализированные системы рассылок. Это поможет оптимизировать процессы и получить профессиональную помощь у поддержки сервиса, если появится такая необходимость.