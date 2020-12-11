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Работа с партнерскими программами в интернете

11.12.2020 13:42

Работа с партнерскими программами в интернете

Заработок в партнерках считается одним из наиболее доступных в интернете. Суть его заключается в том, чтобы любой пользователь (партнер) предпринимал усилия по продвижению продуктов неких компаний и за это получал вознаграждения.

Каждому хочется зарабатывать больше. Но как? В первую очередь нужно выбирать для сотрудничества самые лучшие партнерские программы. Если партнеры по бизнесу окажутся недобросовестными, некомпетентными либо чрезмерно жадными, ожидать высоких доходов не приходится.

Ключевые моменты партнерского бизнеса в интернете

Работа состоит в так называемом «арбитраже трафика». Нужно находить источники недорогого целевого трафика и перенаправлять его на сайт рекламодателя.

Источники трафика могут быть самые разные, лишь бы в рамках законности.

  • Привлечение целевой аудитории на тематический сайт или блог из поисковых систем.
  • Запуск платных рекламных кампаний в контекстных системах.
  • Работа с целевой аудиторией в группах социальных сетей.

Критерием выбора источника трафика является соотношение стоимости лида (заказанного рекламодателем целевого действия) в партнерской сети к стоимости привлечения посетителя на рекламную площадку.

Чем дешевле обходится один уникальный визитер сайту или паблику, чем ниже цена клика в контекстной рекламной кампании, тем выше прибыли в партнерском бизнесе.

Что такое CPA

Это формат сотрудничества, в котором оплата за привлечение потенциального клиента производится по факту совершения заказанного рекламодателем действия (акции).

  • Покупка товара. Самые высокооплачиваемые лиды. Комиссионные партнера могут достигать 80% продажной стоимости товара.
  • Регистрация в интернет-магазине.
  • Предоставление покупателем персональных и контактных данных.

К сожалению, заработок в CPA системах одновременно и самый сложный. Люди очень долго подходят к решению что-то сделать.

Увеличить доходность можно посредством повышения качества привлекаемого трафика. То есть, на рекламную площадку должны приходить не любые пользователи, а только те, кто заинтересован в рекламируемом продукте.

Например, если на странице сайта размещена статья с описанием достоинств бытовых кондиционеров, то целевая аудитория – это люди, которые мучаются от жары в летнее время.

Ключом к прибыльному бизнесу в искусстве маркетинга считается акцент на помощь людям в решении жизненных проблем и задач.

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