Работа и автоматизация центра обслуживания

«SimpleOne» является российским разработчиком систем для автоматизации сервисных операций в бизнесе. Компания сотрудничает с корпоративными и государственными заказчиками, которые стремятся повысить эффективность своей работы, благодаря использованию систем по автоматизации сервиса, а также обеспечить цифровую трансформацию бизнеса.

Предложение компании

Современная автоматизация центра обслуживания на базе «SimpleOne», позволит заказчикам в одном окне получить доступ к любым услугам. При этом будет систематизирована деятельность различных подразделений в едином цифровом пространстве. ОЦО – сервисный центр для внутренних клиентов, функционирующий, согласно заключенным соглашениям об уровне обслуживания.

Общие центры обслуживания являются отдельными подразделениями в составе крупных организаций или их групп. Они разрабатываются для того, чтобы вести вспомогательную работу всей компании: операции по бухучету, кадровому делопроизводству, управлению сотрудниками, ИТ-процессам.

Преимущества сотрудничества

«SimpleOne» помогает заказчикам повысить качество услуг, общий уровень сервиса, благодаря применению комплексных систем по автоматизации ОЦО. Это позволит компаниям занять лидерские позиции в сфере ESM-решений в ближайшее время. Клиенты «SimpleOne» являются крупными современными предприятиями, проводящими цифровую трансформацию бизнеса, а также ОЦО в отечественных и иностранных компаниях. «SimpleOne» предоставляет заказчикам важные преимущества:

свыше десяти лет опыта по внедрению и эксплуатированию корпоративных ITSM-систем;

компания — сертифицированный эксперт в VeriSM™ и ITIL®;

предоставляет высокопроизводительные ESM-платформы.

возможность гибкой настройки и использования систем.

Платформа «SimpleOne» поддерживает высокую нагрузку и скорость при одновременном использовании значительным количеством пользователей. Встроенный редактор способствует адаптации платформы «SimpleOne» для различных целей и особенностей функционирования определенных ОЦО. Это обеспечивает удобную настройку документооборота, управления разными процессами. За счет специального функционала и готовых механизмов интеграции ESM, платформа «SimpleOne» легко внедряется в IT-систему ОЦО и интегрируется с различным ПО: СЭД, ERP и другими системами.