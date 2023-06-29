Р7-Офис сообщил о создании офлайн-версии редакторов для ОС «Аврора»

Теперь пользователи российской мобильной операционной системы Аврора смогут работать с любыми документами без доступа к интернету.

Р7-Офис выпустил приложение «Р7-Документы» для мобильной операционной системы Аврора, которое позволяет автономно работать с документами без доступа в интернет.

Полнофункциональные офлайн-редакторы поддерживают все популярные форматы, а также дают возможность создавать новые текстовые документы, таблицы, презентации или редактировать существующие прямо на устройстве. «Р7-Документы» работают с локальными файлами, которые пользователи скачивают из почты или из сети.

Также над документами можно работать совместно. Для этого ранее было выпущено мобильное приложение «Р7-Офис» для ОС Аврора, которое используется в связке с Р7-Диском и позволяет пользователям работать с документами онлайн.

На данный момент доля скачиваний приложения «Р7-Офис» для ОС Аврора составила 4% от всех загрузок редакторов на сайте Р7. При этом доля скачиваний для всех российских ОС составляет 30%.

Источник фото: Freepek