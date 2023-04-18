Главная » Статьи

«Р7-Офис»: для ОС «Аврора» разработано мобильное приложение

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Пользователям российской операционной системы Аврора стала доступна мобильная версия редактора документов «Р7-Офис» 

Новое мобильное приложение «Р7-Офис» для ОС Аврора позволяет обеспечить безопасную совместную работу с документами. Приложение включает разделы: «Мои документы», «Доступно для меня», «Избранное», «Совместный доступ» и «Корзина».

В приложении доступно создание новых документов на сервере, загрузка на сервер существующих на устройстве документов или их скачивание с сервера для просмотра на устройстве, а также сортировка и поиск нужного файла. При этом в зависимости от расширения файла открывается соответствующий редактор текстов, таблиц или презентаций. Поддерживаются возможности совместной работы с документами: хранение документов, редактирование, комментирование и ограничение доступа к документам. 

ОС Аврора — мобильная операционная система, на которой строится доверенная мобильная инфраструктура в государственных учреждениях и коммерческих компаниях, которые теперь могут использовать приложение «Р7-Офис» для безопасной работы и решения рабочих задач.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях.

Приложение доступно на странице: https://r7-office.ru/mobilnye-ofisnye-prilozheniya.

Фото: Изображение от DilokaStudio на Freepik

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.