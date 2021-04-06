Здоровье сотрудников и качество производимых работ во многом определяется своевременной уборкой производственных помещений и стройплощадок. Значительно ускорить и упростить решение этой задачи позволяют пылесосы STIHL.

Основные достоинства пылесосов STIHL

Важнейшее отличие пылесосов STIHL от изделий, выпускаемых большинством конкурирующих производителей, заключается в прославленном германском качестве сборки с использованием высококачественных материалов и деталей. Многие модели укомплектовываются дополнительными приспособлениями, в число которых входят:

муфта с быстрым разъемом;

моющийся фильтр;

насадка для уборки в щелях;

адаптер шланга для эффективного всасывания пыли.

Благодаря этому можно экономить на покупке аналогичных товаров, применяя пылесосы STIHL и для уборки производственных помещений по окончании работ, и для всасывания пыли во время строгания, шлифования или пиления. На сайте https://www.stihl.ua/Продукція-STIHL/Мийки-високого-тиску-пилососи/0330/Пилососи-для-сухого-та-вологого-прибирання.aspx можно подробнее узнать про пылесосы STIHL. Во всех моделях этих изделий предусмотрены режимы как влажной, так и сухой уборки. Кроме того, они позволяют всасывать жидкости. Благодаря наличию функции очищения фильтров с помощью этих устройств можно выполнять уборку сильно загрязненных помещений (к примеру, котельных).

Наиболее популярные модели

Самой высокой популярностью в настоящее время пользуются следующие модели пылесосов, производимые германской компанией STIHL:

SE 62 – данная полупрофессиональная модель рассчитана на уборку прилегающей к дому территории, применения в быту, а также для очистки небольших мастерских, строительных площадок и цехов.

SE 62 E – отличие этого варианта от предшествующего состоит в наличии разъема, к которому может подключаться электроинструмент.

SE 122 – это профессиональный пылесос с многоступенчатым фильтром и системой плавного запуска и регулирования скорости вращения мотора.

SE 133 ME – данная модель отвечает всем требованиям, которые устанавливаются к пылесосам класса «М». С ее помощью можно убирать помещения атомных электростанций.

Важнейшим критерием выбора пылесоса STIHL является мощность всасывания воздуха. Для бытовых целей, в особенности для использования в квартирах с твердыми напольными покрытиями, подойдут устройства с мощностью всасывания около трехсот ватт. При покупке устройства для производства или строительства предпочтение следует отдавать моделям с максимальной мощностью всасывания.