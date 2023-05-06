Пути повышения эффективности использования оборудования

Оборудование — это основные средства предприятия, от эффективности использования которых зависят ключевые показатели деятельности, финансовое положение и конкурентоспособность на рынке. Рациональное использование оборудования — одно из условий бережливого производства, способствующее улучшению экономических показателей, увеличению объема выпуска продукции, снижению ее себестоимости и трудоемкости изготовления.

Что дает увеличение эффективности использования оборудования

Повышение эффективности использования оборудования помогает достичь следующих целей:

сократить расходы на эксплуатацию станков, машин, установок, производственных линий;

повысить производительность за счет сокращения простоев и ускорения выпуска продукции;

сократить запасы незавершенного производства;

увеличить объемы выпуска продукции, одновременно снизив затраты ресурсов;

уменьшить себестоимость изделий за счет сокращения производственных издержек;

снизить налоговую нагрузку.

Направления повышения эффективности

Существуют два пути повышения эффективности использования производственного оборудования: экстенсивный и интенсивный. Первый связан с дополнительными вложениями в обновление основных средств и внедрение новых технологий, второй подразумевает внутреннюю перестройку бизнес-процессов.

Экстенсивный метод

Экстенсивное направление подразумевает проведение следующих мероприятий:

Реконструкция производства. Это комплекс мер по коренному переоборудованию и переустройству цехов и рабочих мест.

Техническая модернизация. Это замена устаревшего технологического оборудования с высоким коэффициентом износа.

Повышение уровня автоматизации и механизации. Подразумевает внедрение в технологический процесс прогрессивных технологий.

Повышение квалификации персонала. Это помогает снизить потерю рабочего времени, количество поломок и брака.

Интенсивный метод

При интенсивном развитии необходимо направить усилия на следующие направления:

Улучшение качества обслуживания оборудования. Необходим всесторонний контроль за состоянием основных средств, условиями их использования и обслуживания. Эти меры увеличивают срок использования оборудования, предотвращают поломки и преждевременный износ.

Закупка у поставщиков более качественного сырья и материалов. Это позволяет улучшить качество выпускаемой продукции и, как следствие, повысить показатель эффективности использования основных средств — фондоотдачу.

Повышение качества организации и управления. Для этого используются современные информационные технологии, поскольку они могут обеспечить постоянный поиск и выбор оптимальных решений по увеличению эффективности оборудования.

Система автоматизированного производственного планирования СНАРЯД | APS предназначена для наиболее эффективного использования оборудования и других производственных ресурсов. Планирование, основанное на технологиях искусственного интеллекта, современной математике и методах оптимизации, позволяет находить наилучшие решения по организации производственного процесса с учетом загрузки мощностей, имеющихся материальных и трудовых ресурсов. Благодаря этому сокращается количество простоев оборудования из-за управленческих ошибок в планировании выполнения заказов, нехватки материалов или нарушений в эксплуатации оборудования, которые допущены неквалифицированными сотрудниками.