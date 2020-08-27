Проявление и лечение гепатита С у детей

Проявление и лечение гепатита С у детей27.08.2020 18:02
Болезнь имеет вирусный характер, наибольший вред наносит клеткам печени — гепатоцитам. Они замещаются соединительной тканью, которая не может выполнять те же функции. Данный вирус тяжело выявить в организме из-за того, что маркеров инфекции необычайно мало в кровеносной системе. Поэтому на ранних фазах очень редко диагностируют ВГС.
Однако не стоит отчаиваться заболевшим, так как с 2013 года это сложное и опасное заболевание признано излечимым. И это благодаря появлению на фармацевтическом рынке противовирусных препаратов, которые действуют прямо на инфекционные частицы в печени, не затрагивая при этом другие органы. Используются такие действующие вещества:
- Софосбувир.
- Даклатасвир.
- Ледипасвир.
- Велпатасвир.
Для первых пяти генотипов гепатита С назначается комбинация Софосбувир и Даклатасвир. Благодаря приему данных лекарств, ВГС уничтожается за короткий срок длительностью от 12 до 24 недель.
В чем заключается опасность заражения Hepatitis C в детском возрасте
Трудности представляют такие проявления болезни:
- заболевание в большинстве случаев переходит в хроническую форму;
- часто сопровождается тяжелыми осложнениями;
- длительный промежуток времени нет признаков того, что ребенок болен. Опасность в долгом вредоносном влиянии вируса.
Какие бывают сопровождающие осложнения:
- развивается некроз;
- соединительная ткань увеличивается;
- в редких случаях нарушаются функции мозговой деятельности;
- суставы воспаляются, появляется артрит;
- сосудистые стенки разрушаются;
- щитовидная железа работает с перебоями;
- развивается онкология печени.
Как проявляется гепатит С у детей
Сразу же после того, как инфекция попала в организм ребенка, признаки мало выражены. Почти год может не возникать никаких симптомов. Болезнь имеет такие стадии:
- Острая.
- Хроническая.
Это распространенное хроническое заболевание современная медицина успешно лечит при помощи ПППД. Инновационные медикаменты входят в терапевтическую схему, в основе которой находится вещество Софосбувир. Оригинальный американский препарат Совальди эффективен в лечении, но недоступен для пациентов из-за очень высокой стоимости.
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Признаки, на которые стоит обратить внимание родителям, и отвести ребенка на обследование
- долгое время у детей сохраняется повышенная температура тела;
- болит живот справа;
- в суставах дискомфорт;
- моча становится темнее, а кал — светлеет;
- ребенка часто тошнит и рвет;
- слабость и сильное утомление;
- печень увеличена в размере;
- возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Как лечить гепатит С у детей
Терапию должен назначать только врач-гепатолог. Самостоятельно покупать лекарства нельзя. Так противовирусные препараты не рекомендовано применять для пациентов, которые не достигли восемнадцати лет, если есть индивидуальная непереносимость какого-либо составляющего ингредиента в лекарстве.
Медицинский специалист назначает в разных случаях прием иммуномодуляторов, иногда в критических ситуациях антивирусные лекарства. Применяется симптоматическое лечение. Как вспомогательные препараты — сорбенты с гепатопротекторами.
Если ребенку исполнилось восемнадцать лет, ему прописывают курс терапии ПППД в течении 12-24 недель. Выздоравливают 97-99% пациентов.
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