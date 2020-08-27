Проявление и лечение гепатита С у детей

Болезнь имеет вирусный характер, наибольший вред наносит клеткам печени — гепатоцитам. Они замещаются соединительной тканью, которая не может выполнять те же функции. Данный вирус тяжело выявить в организме из-за того, что маркеров инфекции необычайно мало в кровеносной системе. Поэтому на ранних фазах очень редко диагностируют ВГС.

Однако не стоит отчаиваться заболевшим, так как с 2013 года это сложное и опасное заболевание признано излечимым. И это благодаря появлению на фармацевтическом рынке противовирусных препаратов, которые действуют прямо на инфекционные частицы в печени, не затрагивая при этом другие органы. Используются такие действующие вещества:

Софосбувир. Даклатасвир. Ледипасвир. Велпатасвир.

Для первых пяти генотипов гепатита С назначается комбинация Софосбувир и Даклатасвир. Благодаря приему данных лекарств, ВГС уничтожается за короткий срок длительностью от 12 до 24 недель.

В чем заключается опасность заражения Hepatitis C в детском возрасте

Трудности представляют такие проявления болезни:

заболевание в большинстве случаев переходит в хроническую форму;

часто сопровождается тяжелыми осложнениями;

длительный промежуток времени нет признаков того, что ребенок болен. Опасность в долгом вредоносном влиянии вируса.

Какие бывают сопровождающие осложнения:

развивается некроз;

соединительная ткань увеличивается;

в редких случаях нарушаются функции мозговой деятельности;

суставы воспаляются, появляется артрит;

сосудистые стенки разрушаются;

щитовидная железа работает с перебоями;

развивается онкология печени.

Как проявляется гепатит С у детей

Сразу же после того, как инфекция попала в организм ребенка, признаки мало выражены. Почти год может не возникать никаких симптомов. Болезнь имеет такие стадии:

Острая. Хроническая.

Это распространенное хроническое заболевание современная медицина успешно лечит при помощи ПППД. Инновационные медикаменты входят в терапевтическую схему, в основе которой находится вещество Софосбувир. Оригинальный американский препарат Совальди эффективен в лечении, но недоступен для пациентов из-за очень высокой стоимости.

Индийский дженерик Sovihep — это аналог оригинального лекарства из Америки, но цена доступна для россиян. Заказать его можно в интернете, на сайте онлайн-аптеки GepaNet.

Признаки, на которые стоит обратить внимание родителям, и отвести ребенка на обследование

долгое время у детей сохраняется повышенная температура тела;

болит живот справа;

в суставах дискомфорт;

моча становится темнее, а кал — светлеет;

ребенка часто тошнит и рвет;

слабость и сильное утомление;

печень увеличена в размере;

возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как лечить гепатит С у детей

Терапию должен назначать только врач-гепатолог. Самостоятельно покупать лекарства нельзя. Так противовирусные препараты не рекомендовано применять для пациентов, которые не достигли восемнадцати лет, если есть индивидуальная непереносимость какого-либо составляющего ингредиента в лекарстве.

Медицинский специалист назначает в разных случаях прием иммуномодуляторов, иногда в критических ситуациях антивирусные лекарства. Применяется симптоматическое лечение. Как вспомогательные препараты — сорбенты с гепатопротекторами.

Если ребенку исполнилось восемнадцать лет, ему прописывают курс терапии ПППД в течении 12-24 недель. Выздоравливают 97-99% пациентов.