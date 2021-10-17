Проверка транзакций и электронного кошелька на чистоту

Из-за роста грязных электронных денег в интернете все большей популярностью пользуются платформы, которые позволяют проводить соответствующие проверки. С их помощью, можно отследить все операции, узнать происхождение средств, а также получить наиболее полную сводку данных по всем операциям. Достаточно соблюдать простые правила. Чтобы проверить bitcoin адрес на чистоту, можно воспользоваться сервисом Getblock. Он обладает широкими функциональными возможностями, понятным интерфейсом и множеством привлекательных дополнений.

С помощью данного сервиса можно проверить чистоту кошелька и транзакции. Это отличная возможность для тех, кто хочет проводить только безопасные и доступные операции с минимальными усилиями онлайн. Достаточно ознакомиться со всеми функциями, чтобы обеспечить себе все требуемые задачи. Это позволит избежать мошеннических средств и блокировок своего счета.

Особенности проверки транзакций

Как правило, с помощью данного сервиса можно настроить многофункциональную проверку с минимальными затратами. Для начала достаточно пройти регистрацию. После этого все действия можно провести в один клик, воспользовавшись соответствующим функционалом. Среди ключевых особенностей проверки транзакций следует выделить такие:

возможность установить уровень риска по конкретной денежной операции;

проверка количества грязных и чистых денег на конкретном кошельке;

изучение количества рискованных активов на своем кошельке, а также на кошельке того человека, с кем проводится сотрудничество;

полная техническая информация по конкретной операции;

информация об источниках получения данных средств.

Для начала процедуры поиска достаточно в поисковую строку ввести хэш по конкретной операции. Это не потребует больших временных затрат со стороны пользователя.

Проверка кошелька

Весь процесс, как проверить криптокошелек на грязные деньги, не займет много времени, если следовать простой инструкции. Достаточно выполнить данные действия с минимальными временными затратами. Получится узнать такие данные:

оценить риски взаимодействия с конкретным кошельком;

ознакомиться со статистикой использования кошелька и источниками получения средств;

отследить транзакции, которые проводились с рассматриваемым кошельком.

Результат проверки предоставляется в открытой форме. Со всеми данными можно поделиться онлайн с другими пользователям.