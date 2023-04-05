Процедура банкротства пенсионера

К сожалению, размер пенсионных выплат в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому с выходом на пенсию материальное положение людей существенно ухудшается, особенно если у них остались непогашенные кредитные обязательства. Работающим пенсионерам проще — они еще могут распределить свой бюджет так, чтобы не стать должником, а вот у неработающих денег не остается даже на жизнь, не то что на кредиты. Если у вас как у пенсионера возник вопрос по банкротству, то вы можете задать его нашему юристу Центра financentr.ru

Можно ли пенсионерам подавать на банкротство

Если долги копятся, а выхода из ситуации не предвидится, может ли пенсионер инициировать банкротство? Да, если в соответствии с законом у физического лица — пенсионера — имеются все признаки финансовой несостоятельности.

ФЗ-127 “О несостоятельности (банкротстве)” не определяет возрастных ограничений и статуса занятости для граждан, пожелавших объявить себя банкротами.

Пенсионеру подходит банкротство, если:

он не в состоянии далее погашать кредиты;

в ближайшем будущем не предвидится улучшения финансового положения;

в его отношении открыто одно или несколько исполнительных производств.

Более того, гражданин обязан подать на банкротство, если его долг превышает 500000 р.

Для инициации процедуры пенсионеру нужно подготовить пакет документов, оформить заявление и обратиться в Арбитраж. С 1 сентября 2020 года граждане могут пройти упрощенное банкротство через МФЦ. Но это только в том случае, если обстоятельства, приведшие к задолженности, подпадают под критерии внесудебного банкротства.

Что дает банкротство пенсионеру

Преимущества банкротства для пенсионеров неоспоримы:

ослабление тяжелой долговой нагрузки, если пенсионер воспользуется процедурой реструктуризации долгов. Согласно утвержденному графику долги (не менее 80% от общей суммы обязательств) можно равномерно погашать в течение 3 лет. Проценты по выплатам соответствуют ставке рефинансирования ЦБ;

полное списание долгов даже без имущества — закон позволяет это сделать;

сократить долг из-за прекращения начислений процентов, штрафов, пеней;

с начала инициации банкротства приставы и коллекторы теряют право взыскания долга.

Другие последствия (например, обязательное указание статуса банкрота при оформлении новых кредитов) большинство граждан не считают негативными.

Как начать банкротство пенсионеру

Алгоритм банкротства регламентирован ФЗ-127:

Формирование пакета документов. Сюда входят личные документы, договоры кредитования, перечень кредиторов, список имущества и т.д. Чем тщательнее представлена документация, тем быстрее суд примет дело к рассмотрению. Написать заявление о банкротстве. Как показывает практика, именно на этом этапе у должников возникают сложности, поэтому лучше доверить составление заявления юристам. Оплата госпошлины в размере 300 руб. Внести на депозит Арбитражного суда 25000 руб для вознаграждения финансовому управляющему. В некоторых случаях пенсионерам предоставляется отсрочка выплаты. Для этого гражданину необходимо подать ходатайство до начала судебных заседаний — суд может пойти навстречу. Выбор финансового управляющего — без него процедура банкротства не начнется. Как и в случае с заявлением, с этим вопросом лучше обратиться к помощи юристов — они помогут выбрать лояльного управляющего.

Должник передает финансовому управляющему банковские карты, доступы к счетам и имуществу. Все активы переходят под контроль финуправлящего, который в течение всей процедуры будет осуществлять взаимодействие между участниками процесса. Также он составляет план реструктуризации, делает опись имущества, организует проведение торгов, выделяет ежемесячную сумму должнику в размере прожиточного минимума со специального счета.

Спишут ли пенсионеру долги после банкротства

Если пенсионер подпадает под критерии банкротства, то долги ему с большой вероятностью спишут. Другое дело, что из-за пенсии, которая считается доходом, пенсионеру вряд ли получится обанкротиться бесплатно через МФЦ.

Нюансов и подводных камней у процедуры множество, поэтому обращение за помощью к юристам будет правильным и целесообразным. Да, услуги юристов платные, но в конечном итоге это позволит быть в выигрыше, поскольку благодаря юристам должник пройдет банкротство с минимальными потерями и с сохранением права на достойную жизнь, включая качественное медицинское обслуживание.

Мы понимаем, как сложно найти деньги на оплату услуг юристов пенсионеру, который не справился с кредитными обязательствами, поэтому предусмотрели возможность рассрочки.

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Материал подготовлен компанией «БАНКРОТЦЕНТР — ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПОСИЛЬНЫХ ДОЛГОВ FINANCENTR.RU».