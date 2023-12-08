Процедура банкротства физического лица начинается в случае, если заемщик признает собственную неспособность выполнять обязательства по кредитам, услугам ЖКХ, и налогам. Она позволяет списать или реструктурировать другие. Плюсы и минусы банкротства физического лица нужно понимать, чтобы принять правильное решение.

Следует понимать что при признании должника банкротом реализуют его имущество. Продают объекты недвижимости, которыми он владеет, автомобили и драгоценности. Полученные деньги направляют на то, чтобы погасить долги перед кредиторами. Законом предусмотрен список исключений. В частности не реализуют бытовую технику и рабочие инструменты, с помощью которых должник получает основной доход. Не подлежит продажи и единственные жилье.

Главный плюс банкротства физического лица — это возможность списания долгов на законном основании. После окончания процедуры человек может полностью самостоятельно распоряжаться своими доходами. К нему уже не смогут прийти приставы, чтобы заблокировать счета. Можно будет полностью пользоваться собственной зарплатой, получать прибыль от бизнеса и использовать другие доходы. После завершения процедуры банкротства можно будет совершать любые сделки, в частности, покупать автомобили и недвижимость. Имущество уже не смогут арестовать из-за долгов. На законом основании списываются долги и по кредитам. Поэтому вполне можно будет оформлять новые пользовательские займы. Но при этом банки могут предлагать менее выгодные условия

Плюсы банкротства можно ощутить уже в начале процедуры. После подачи заявления кредиторы не имеют право начислять штрафы и пени. Сумма долга замораживается. Также не нужно будет общаться с коллекторами и кредиторами. Все вопросы решает финансовый управляющий. Имеющиеся дела объединяются в одно – по банкротству.

Но при всех явных плюсах банкротства физического лица следует подготовиться к определенным неудобствам. В течение нескольких месяцев понадобится проходить немало обязательных процедур и присутствовать на множестве заседаний. Процесс банкротства довольно длительный — более полугода. В это время действуют жесткие финансовые ограничения. Доходами несостоятельного человека распоряжается управляющий. Он выделяет на жизнь определенную сумму в размере прожиточного минимума.