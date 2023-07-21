Просмотр и анализ статистики видеороликов конкурентов Ютуб

Многие ли из вас знакомы с YouTube Insight, но не подозревали, что Ютуб предоставляет такую же информацию для любого другого видео (даже если оно не ваше)?

Примечание: пользователь, загрузивший видео, имеет возможность отключить публичное отображение статистики. Поэтому не на всех видеороликах YouTube видна статистика.

Просмотреть их очень просто, для этого не нужно входить в систему.

Достаточно перейти на страницу, где находится видеоролик, и щелкнуть на цифре, обозначающей общее количество просмотров. После этого вы увидите расширенный список данных, разбитый на общее количество просмотров, взаимодействий, ссылок на видео, аудитории и наград. https://doctorsmm.com/nakrutka-prosmotrov-v-youtube-platno/ читайте о том как накрутить просмотры ютуб на сервисе докторсмм.

Если вы не знакомы с YouTube Insight, прочтите следующий абзац, в котором объясняется, как интерпретировать данные, в противном случае переходите к следующему, в котором есть несколько советов по анализу статистики и определению собственной видеостратегии.

Просмотр статистики и общего количества просмотров Ютуб

В этом разделе отображается общее количество просмотров видеоролика с момента его публикации. Интересно наблюдать рост с течением времени и освещение событий по буквам алфавита, которые привели к увеличению трафика на видео.

Голоса, комментарии, избранное

Этот раздел показывает взаимодействие с пользователями в разбивке на голоса, комментарии, избранное.

Как известно, чем больше взаимодействий (комментариев, голосов, предпочтений), тем больше просмотров видео. Фактор взаимодействия является одним из важнейших факторов, определяющих видимость видео на YouTube.

Ссылка

Это наиболее интересная часть, поскольку она предоставляет данные, которые могут быть полезны для оценки нашей видеостратегии. В этом разделе показаны источники доступа к видеоролику: на каких сайтах он был встроен, какие связанные с ним видеоролики принесли трафик, по каким ключевым словам пользователи пришли к видеоролику через поиск в Google и YouTube. Хороший способ увеличить просмотры на Ютуб — это купить просмотры, попробуйте сайт https://doctorsmm.com/kupit-prosmotry-na-youtube/ на нём 1000 просмотров на Ютубе выходят в 63 рубля.

Аудитория

В этом разделе представлены демографические характеристики пользователей, просмотревших видеоролик: пол, возраст, местоположение. Эта информация помогает подтвердить свою целевую аудиторию или, возможно, рассмотреть новую, просто оценив аудиторию видеороликов конкурентов.

Благодарности

В этой части отображаются все признания, сообщения, полученные от YouTube, такие как «Самый просматриваемый», «Самый комментируемый», которые дают вам больше видимости в социальной сети. Более того, о некоторых видеороликах сообщается непосредственно на главной странице или в категории, в которой они размещены. Очевидно, что признание достигается за счет взаимодействия с пользователями.

Оценка статистики просмотров видеороликов конкурентов Ютуб

Существует несколько способов анализа статистики видеороликов конкурентов и ее использования в своих интересах, в основном все зависит от того, какая информация нам нужна.

Если исходить из того, что успех видеоролика определяется качеством его содержания, оптимизацией текста (SEO-оптимизацией) и взаимодействием с пользователем, то с помощью статистики можно понять дополнительные аспекты.

Откуда приходят посетители? Проанализируйте сайты, на которых размещен видеоролик: это блоги или сайты той же отрасли, где вы можете разместить свой ролик? Размещение на других сайтах означает получение трафика и улучшение видимости в поисковых системах. Кроме того, оцените ключевые слова, используемые пользователями при поиске, и черпайте из них вдохновение для оптимизации текстов своих видеороликов.

Что говорят пользователи в комментариях? Почитайте комментарии, оставленные пользователями, возможно, вы обнаружите то, чего следует избегать или повторить в своем видео. А возможно, и новые идеи.

Каков состав аудитории? Благодаря демографическому анализу аудитории может обнаружиться сегмент пользователей, который вы не учитывали.

Кроме того, проанализировав их локализацию, вы можете принять решение о создании субтитров или языкового видео.

Предположим, что мне нужно создать канал, посвященный упражнениям йоги. Мы определяем ведущий канал на YouTube и анализируем его видео.

Сколько и какие у них видеоролики? Какие видеоролики наиболее посещаемы? Являются ли наиболее посещаемые видеоролики также наиболее комментируемыми? Оценили ли пользователи (через голоса и комментарии) видеоролики как полезные? Являются ли некоторые упражнения более «востребованными», чем другие? Предлагаются ли в комментариях видеоролики с упражнениями, которых нет на YouTube? Как увеличилось количество просмотров видео и каковы факторы этого увеличения? Можно ли связаться с сайтами, на которых размещаются такие видеоролики, и попросить их опубликовать наши? По каким ключевым словам ранжировались видеоролики? Какие еще видеоролики предлагает Google, по тем ключевым словам, есть ли место для нашего?

Есть ли у Вас другие предложения? Как бы вы использовали эти данные? Вы также можете узнать, как посмотреть статистику сайтов ваших конкурентов.