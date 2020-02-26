Опоры освещения — обязательный элемент наружных осветительных систем, которые обеспечивают хорошую видимость и безопасные условия передвижения в темноте и при непогоде. Опорные конструкции устанавливаются на различных объектах и вдоль транспортных магистралей, и служат для размещения светильников и прожекторов. Они также могут использоваться:

для подключения сетей городского электротранспорта;

прокладки низковольтных линий электропередач;

в качестве молниеотводов.

Компания «АМИРА» занимается производством и реализацией стальных опор, которые представлены изделиями длиной от 3 до 100 м. Изготовление металлоконструкций осуществляется согласно требованиям ISO 9001:2015 с использованием современных технологий и сертифицированного оборудования.

Чтобы узнать, как происходит производство опор освещения, перейдите на страницу https://www.amira.ru/uslugi/proizvodstvo/, где отражены подробности технологического процесса. Готовая продукция соответствует требованиям ГОСТ, строительным нормам и правилам, ПУЭ и других нормативных документов.

Особенности производства

Компания «АМИРА» выпускает несколько типов стальных опор, которые различаются нюансами конструкции и способом изготовления. Для трубчатых изделий используют бесшовные трубы, соединенные с помощью сварки и фланцев, болтов или методом холодного вальцевания.

Опоры круглые и граненные конические производятся из прочной листовой стали путем гибки. Наличие прессов, действующих с усилием 1000 и 2000 т, позволяет изгибать металл толщиной до 25 мм, придавая ему нужную форму. Благодаря особенностям рабочей зоны можно получать длинномерные металлоконструкции с непрерывным швом длиной до 14 м.

Для продольного соединения стальных заготовок используются два способа — сварка под флюсом и дуговая в среде CO 2 . Профессионализм специалистов и соблюдение регламента обеспечивают высокое качество швов.

Предложения для клиентов

Компания «АМИРА» производит стандартные опоры освещения и оказывает услуги по изготовлению металлоконструкций по индивидуальным параметрам. Оборудование, персонал и применяемые технологии аттестованы по НАКС. Выпускаемые опоры отличаются:

надежностью и прочностью;

продолжительным сроком службы;

безупречным качеством исполнения.

При расчете несущей способности и выборе фундамента учитывают назначение опорных конструкций, уровень ветровой нагрузки и характеристики грунта.