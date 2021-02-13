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Интервью

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Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

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Программные решения для бизнеса

13.02.2021 11:36

Программные решения для бизнеса

Информационные технологии, интернет, компьютерная техника позволили осуществить самый настоящий прорыв в производстве и коммерческой деятельности. В первую очередь речь идет о рутинных задачах, на которые в бизнесе уходит фактически большая часть времени и трудовых затрат.

Если буквально несколько десятилетий назад инженер-проектировщик вынужден был перерисовывать десятки, сотни, тысячи чертежей, то сегодня при помощи специального программного обеспечения для 2D и 3D графики процесс проектирования и разработки многократно ускорился.

Но где взять прикладные программы для автоматизации задач инжиниринга и автоматизации бизнеса? На сайте https://www.pointcad.ru/ можно подобрать продукты от компании Autodesk, с помощью которых существенно повысится продуктивность и качество работы инженеров, менеджеров проектов, руководителей и рядовых сотрудников предприятий и организаций независимо от формы собственности и масштаба.

Цифровые технологии на службе производства и бизнеса

Современная экономика характеризуется жесточайшей конкуренцией во всех сферах деятельности. Опередить соперников и добиться успеха на рынке можно только за счет регулярного создания все новых, все более совершенных и «юзабильных» (удобных для использования) продуктов.

Помочь выйти вперед в конкурентной борьбе за рынки поможет специальное программное обеспечение.

  • Приложения для автоматизации разработки промышленного оборудования.
  • Разработка станков и робототехника.
  • Проектирование оборудования для добычи углеводородов в сложных условиях.

К счастью, сегодня цифровые технологии уже настолько продвинулись, что найти софт для автоматизации практически любых производственных и коммерчески процессов не составляет труда.

Автоматизация задач тестирования

Значительные временные и финансовые затраты при разработке новых продуктов уходят на выпуск экспериментальных образов изделий и тестирование их в плане эффективности и продуктивности.

Сегодня существуют программные решения, которые позволяют производить альфа-бета тесты разных вариантов и конфигураций, дизайнов практически любого промышленного оборудования в виртуальном формате.

Тем самым значительно сокращается временной цикл разработки продуктов от креативного замысла инженера до запуска в конвейерное производство.

Существенную помощь разработчикам дает возможность работать над проектами в удаленном формате совместного сотрудничества. Инженеры, живущие в любых уголках планеты, без проблем через облачные сервисы могут работать над создание одного продукта. Можно себе представить, какой этот формат работы дает эффект экономии и ускорения достижения целей.

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