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Программа для управления фитнес-клубом и спортивной студией Fitbase

Автор На чтение 3 мин Опубликовано

CRM-система — удобный инструмент, дающий владельцу бизнеса массу преимуществ. Такие системы позволяют минимизировать время на выполнение разного рода задач и операций.

Кому подходит

CRM-система ФитБейс отлично подойдет, к примеру, для таких видов бизнеса, как:

  • фитнес-клубы и студии;
  • школы танцев;
  • школы единоборств;
  • бассейны;
  • тренажерные залы и т. д.

Какие возможности дает

Пользоваться сотрудники CRM для фитнес клуба ФитБейс могут с любых устройств и в любое время. При подключении услуги от года специалисты компании переносят клиентскую базу с таблиц и других программ бесплатно.

Для владельцев фитнес-бизнеса программа станет удобным современным инструментом. Решение «всё в одном»: Fitbase дает предпринимателям следующие возможности:

  • учет клиентов — база с информацией, управление абонементами, учет посещений и пр;
  • автоматизация бизнеса — планирование занятий, уведомления, лист ожидания и т. д;
  • автоматизация работы с персоналом — графики дежурств, расчет зарплаты;
  • отчеты, рассылки;
  • программы лояльности.

Это лишь малый перечень функций, которые имеет CRM система для фитнес клуба ФитБейс. К примеру, программа также ведет учет посещений клиентов при входе по браслету, карте, штрих-коду. Помимо этого, в системе могут быть связаны карточки ребенка с родителем и многое другое.

Можно учитывать в ФитБейс и разного рода реализуемые товары. Кроме того, сервис дает возможность отслеживать перемещение товаров между складами, следить за партиями, проводить инвентаризацию. Предусматривает ФитБет и функционал для проведения акций, обновление в приложении новостей клуба и т. д.

Дополнительно владелец бизнеса может приобрести в компании право на использование приложений для клиентов и тренеров. Приложения для смартфонов могут быть персонализированы в плане дизайна для каждого конкретного клуба. Брендирование позволяет сделать приложение узнаваемым для клиентов.

Еще один удобный инструмент, который предлагает ФитБейс — виджеты для сайта. При желании на сайт можно установить виджет с расписанием и записью на тренировки. Также в скором времени ФитБейс планирует предложить своим клиентам-предпринимателям виджет приема платежей.

Удобство для тренеров и клиентов

Тренеры могут заводить в CRM ФитБейс личные кабинеты. Это позволит с удобством следить за посещениями клиентами клуба. В личном кабинете тренера может вестись запись на групповые или персональные занятия. У клиентов в приложении отображаются, в том числе и напоминания о предстоящих занятиях в виде уведомлений.

Конечно же, в системе есть распределение ролей в самом клубе. Для управляющих, менеджеров, администраторов и пр. предусматриваются разные уровни доступа.

Плюсы использования

Использование CRM для фитнес клуба ФитБейс, если судить по отзывам предпринимателей, уже воспользовавшихся этой услугой, дает бизнесу следующие преимущества:

  • увеличение продлений абонементов и пр. — до 80%;
  • уменьшение нагрузки на руководителей и менеджеров;
  • повышение прибыли;
  • экономия времени и пр.

CRM для спортивного клуба ФитБейс не позволяет сотрудникам центра забывать о клиентах, а самим клиентам — о клубе.

Невысокая цена

К плюсам ФитБейс, помимо всего прочего, можно отнести и очень невысокую стоимость услуги. Позволить себе эту CRM могут даже начинающие бизнесмены.

Удобным для предпринимателя может быть и то, что компания проводит гибкую политику в плане оплаты. Заказать услугу можно даже всего на 1 месяц. При этом ФитБейс дает своим клиентам возможность опробовать CRM и оценить ее возможности. 7 дней системой можно пользоваться бесплатно.

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