Программа для управления фитнес-клубом и спортивной студией Fitbase

CRM-система — удобный инструмент, дающий владельцу бизнеса массу преимуществ. Такие системы позволяют минимизировать время на выполнение разного рода задач и операций.
Кому подходит
CRM-система ФитБейс отлично подойдет, к примеру, для таких видов бизнеса, как:
- фитнес-клубы и студии;
- школы танцев;
- школы единоборств;
- бассейны;
- тренажерные залы и т. д.
Какие возможности дает
Пользоваться сотрудники CRM для фитнес клуба ФитБейс могут с любых устройств и в любое время. При подключении услуги от года специалисты компании переносят клиентскую базу с таблиц и других программ бесплатно.
Для владельцев фитнес-бизнеса программа станет удобным современным инструментом. Решение «всё в одном»: Fitbase дает предпринимателям следующие возможности:
- учет клиентов — база с информацией, управление абонементами, учет посещений и пр;
- автоматизация бизнеса — планирование занятий, уведомления, лист ожидания и т. д;
- автоматизация работы с персоналом — графики дежурств, расчет зарплаты;
- отчеты, рассылки;
- программы лояльности.
Это лишь малый перечень функций, которые имеет CRM система для фитнес клуба ФитБейс. К примеру, программа также ведет учет посещений клиентов при входе по браслету, карте, штрих-коду. Помимо этого, в системе могут быть связаны карточки ребенка с родителем и многое другое.
Можно учитывать в ФитБейс и разного рода реализуемые товары. Кроме того, сервис дает возможность отслеживать перемещение товаров между складами, следить за партиями, проводить инвентаризацию. Предусматривает ФитБет и функционал для проведения акций, обновление в приложении новостей клуба и т. д.
Дополнительно владелец бизнеса может приобрести в компании право на использование приложений для клиентов и тренеров. Приложения для смартфонов могут быть персонализированы в плане дизайна для каждого конкретного клуба. Брендирование позволяет сделать приложение узнаваемым для клиентов.
Еще один удобный инструмент, который предлагает ФитБейс — виджеты для сайта. При желании на сайт можно установить виджет с расписанием и записью на тренировки. Также в скором времени ФитБейс планирует предложить своим клиентам-предпринимателям виджет приема платежей.
Удобство для тренеров и клиентов
Тренеры могут заводить в CRM ФитБейс личные кабинеты. Это позволит с удобством следить за посещениями клиентами клуба. В личном кабинете тренера может вестись запись на групповые или персональные занятия. У клиентов в приложении отображаются, в том числе и напоминания о предстоящих занятиях в виде уведомлений.
Конечно же, в системе есть распределение ролей в самом клубе. Для управляющих, менеджеров, администраторов и пр. предусматриваются разные уровни доступа.
Плюсы использования
Использование CRM для фитнес клуба ФитБейс, если судить по отзывам предпринимателей, уже воспользовавшихся этой услугой, дает бизнесу следующие преимущества:
- увеличение продлений абонементов и пр. — до 80%;
- уменьшение нагрузки на руководителей и менеджеров;
- повышение прибыли;
- экономия времени и пр.
CRM для спортивного клуба ФитБейс не позволяет сотрудникам центра забывать о клиентах, а самим клиентам — о клубе.
Невысокая цена
К плюсам ФитБейс, помимо всего прочего, можно отнести и очень невысокую стоимость услуги. Позволить себе эту CRM могут даже начинающие бизнесмены.
Удобным для предпринимателя может быть и то, что компания проводит гибкую политику в плане оплаты. Заказать услугу можно даже всего на 1 месяц. При этом ФитБейс дает своим клиентам возможность опробовать CRM и оценить ее возможности. 7 дней системой можно пользоваться бесплатно.