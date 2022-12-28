Программа для управления фитнес-клубом и спортивной студией Fitbase

CRM-система — удобный инструмент, дающий владельцу бизнеса массу преимуществ. Такие системы позволяют минимизировать время на выполнение разного рода задач и операций.

Кому подходит

CRM-система ФитБейс отлично подойдет, к примеру, для таких видов бизнеса, как:

фитнес-клубы и студии;

школы танцев;

школы единоборств;

бассейны;

тренажерные залы и т. д.

Какие возможности дает

Пользоваться сотрудники CRM для фитнес клуба ФитБейс могут с любых устройств и в любое время. При подключении услуги от года специалисты компании переносят клиентскую базу с таблиц и других программ бесплатно.

Для владельцев фитнес-бизнеса программа станет удобным современным инструментом. Решение «всё в одном»: Fitbase дает предпринимателям следующие возможности:



учет клиентов — база с информацией, управление абонементами, учет посещений и пр;



автоматизация бизнеса — планирование занятий, уведомления, лист ожидания и т. д;



автоматизация работы с персоналом — графики дежурств, расчет зарплаты;



отчеты, рассылки;



программы лояльности.



Это лишь малый перечень функций, которые имеет CRM система для фитнес клуба ФитБейс. К примеру, программа также ведет учет посещений клиентов при входе по браслету, карте, штрих-коду. Помимо этого, в системе могут быть связаны карточки ребенка с родителем и многое другое.

Можно учитывать в ФитБейс и разного рода реализуемые товары. Кроме того, сервис дает возможность отслеживать перемещение товаров между складами, следить за партиями, проводить инвентаризацию. Предусматривает ФитБет и функционал для проведения акций, обновление в приложении новостей клуба и т. д.

Дополнительно владелец бизнеса может приобрести в компании право на использование приложений для клиентов и тренеров. Приложения для смартфонов могут быть персонализированы в плане дизайна для каждого конкретного клуба. Брендирование позволяет сделать приложение узнаваемым для клиентов.

Еще один удобный инструмент, который предлагает ФитБейс — виджеты для сайта. При желании на сайт можно установить виджет с расписанием и записью на тренировки. Также в скором времени ФитБейс планирует предложить своим клиентам-предпринимателям виджет приема платежей.

Удобство для тренеров и клиентов

Тренеры могут заводить в CRM ФитБейс личные кабинеты. Это позволит с удобством следить за посещениями клиентами клуба. В личном кабинете тренера может вестись запись на групповые или персональные занятия. У клиентов в приложении отображаются, в том числе и напоминания о предстоящих занятиях в виде уведомлений.

Конечно же, в системе есть распределение ролей в самом клубе. Для управляющих, менеджеров, администраторов и пр. предусматриваются разные уровни доступа.

Плюсы использования

Использование CRM для фитнес клуба ФитБейс, если судить по отзывам предпринимателей, уже воспользовавшихся этой услугой, дает бизнесу следующие преимущества:



увеличение продлений абонементов и пр. — до 80%;



уменьшение нагрузки на руководителей и менеджеров;



повышение прибыли;



экономия времени и пр.



CRM для спортивного клуба ФитБейс не позволяет сотрудникам центра забывать о клиентах, а самим клиентам — о клубе.

Невысокая цена

К плюсам ФитБейс, помимо всего прочего, можно отнести и очень невысокую стоимость услуги. Позволить себе эту CRM могут даже начинающие бизнесмены.

Удобным для предпринимателя может быть и то, что компания проводит гибкую политику в плане оплаты. Заказать услугу можно даже всего на 1 месяц. При этом ФитБейс дает своим клиентам возможность опробовать CRM и оценить ее возможности. 7 дней системой можно пользоваться бесплатно.