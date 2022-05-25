Прогноз от аналитиков PointPay. Чего ожидать от Bitcoin?

Первый квартал 2022 года можно разделить на две части: до конца февраля и после. Те события, что произошли на исходе зимы, безусловно, оказали существенное влияние на мировую экономику, не говоря уже про геополитику. Само собой, все эти факторы не могли не сказаться на рынке криптовалют. Аналитики компании PointPay готовы поделиться прогнозами о перспективах самой известной и востребованной криптовалюты – Bitcoin.

Сразу стоит отметить такой момент. С конца февраля обстановка меняется очень быстро и долгосрочное планирование в таких условиях крайне затруднительно. Поэтому примем за горизонт второй квартал, то есть период до середины лета 2022 года.

Аналитики PointPay рассматривают три возможных сценария, определяющих динамику Bitcoin. Первый – оптимистичный. Сейчас наблюдается рост интереса к криптовалюте со стороны инвесторов, в том числе консервативных, которые раньше не рассматривали такой способ вложения средств. Однако события конца февраля, последовавшие за ними санкции и ряд социально-экономических проблем, вынудили инвесторов не только в России, но и в Европе искать альтернативу тем же ценным бумагам, драгоценным металлам или валюте. Активный перевод фиатных средств в цифровые активы повлечет за собой дальнейшее укрепление Bitcoin, цена которого к июню вполне преодолеет психологическую отметку в $50 тыс. Тем более, в ряде стран Bitcoin уже стал полноценным платежным средством.

Нейтральный сценарий предполагает, что в течение апреля-июня Bitcoin будет испытывать определенные флуктуации цены, вызванные, в том числе геополитическими факторами, а также разгоняющейся инфляцией. Однако ближе к концу периода цена BTC стабилизируется на уровне, примерно соответствующему текущей стоимости ($41-43 тыс. по состоянию на первую декаду апреля) или будет чуть больше.

В свою очередь, пессимистичный сценарий предполагает снижение цены BTC до $25-30 тыс. Причиной этого могут послужить как восстановление доверия к традиционным инструментам инвестирования (которое существенно упало еще в пандемию коронавируса, а текущие события только усилили этот тренд), так и постепенная стабилизация геополитической обстановки, которая повлечет за собой снижение цен на цифровые валюты. Но о наступлении «криптозимы» говорить пока рановато.

По мнению аналитиков PointPay, наиболее вероятен нейтральный сценарий. Тем более, рано или поздно геополитические кризисы заканчиваются, а государства и экономики возвращаются к нормальной жизни. Не стоит забывать и про циклы развития любых систем.