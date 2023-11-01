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Профессиональная уборка и вывоз снега

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Холодное время года характерно появлением осадков в виде снега. Это создает проблемы для пешеходов и водителей. Ситуация сродни стихийному бедствию, так как люди опаздывают на работу из-за снежных заносов, травмируются на дороге, создаются аварийные дорожно-транспортные ситуации. Выпавшие осадки – это сигнал для коммунальных служб и прочих организаций по принятию немедленных мер для нормализации безопасных зон движения.

В первую очередь рекомендуется обработать снежные поверхности противогололёдными реагентами либо песчаными смесями. Затем следует сгрести снег и переукласть на нейтральную неиспользуемую территорию. Но чаще снег перегружают на грузовые автомобиля с целью вывоза. После снегоуборщиков следом идет техника для подметания остатков, которые в дальнейшем могли бы спровоцировать образование наледи.

Виды техники для уборки и вывоза снега

Существующие виды снегоуборочной техники по назначению подразделяются:

  • уборка больших территорий;
  • уборка небольших зон.

Более тяжелая техника в основном предназначена для расчистки автомагистралей, городских площадей. Базовая основа – трактора, так как в уборке потребуется наличие значительных мощностей.

В зависимости от состояния снежного покрытия применяются виды спецтехники:

  • скалыватели снега;
  • уборщики с рабочим органом: шнек, фрезер, плуг, щетка;
  • погрузчики лапового и фрезерного принципа действия.

Малая техника отличается компактными размерами, поэтому применяется часто на придомовых территориях. Различие моделей ведется по способу питания (бензин или электричество) и по способу передвижения (колесное либо гусеничное).

Вывоз снежной массы осуществляется самосвалами с последующим складированием на специальных полигонах. Для исключения травмирования людей и безаварийного вождения транспортных единиц в период гололедицы целесообразно применение машин-пескоразбрасывателей.

Особенности и преимущества услуг профессионалов

Ручная уборка снега весьма трудоемкий процесс, особенно если снежные наносы покрылись настом, а под снегом образовалась наледь. Привлечение клининговых компаний позволяет средствами механизации быстро и эффективно убрать территорию. В итоге извлекаются выгоды для ответственных лиц за поддержание территории в надлежащем состоянии:

  • экономия времени;
  • задействование рабочей силы по прямому назначению;
  • сокращение статьи на расходы по уборке.

Переход на абонентское обслуживание значительно дешевле по сравнению с содержанием снегоуборочной техники и штата уборщиков. Главный плюс – оперативное решение проблемы вне зависимости от температурного режима и прочих негативных факторов.

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