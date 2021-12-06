Профессиональная перкуссия: что это и чем отличается от обычной

В руках талантливого и опытного музыканта перкуссией может стать все что угодно, из чего можно извлечь ритм. Тем не менее те же профи стремятся пользоваться инструментами высокого качества, чтобы как минимум не сталкиваться со случайными проблемами, которые будто заложены в свойствах дешёвых моделей. Чем профессиональная перкуссия от них отличается — в статье эксперта интернет-магазина Музлайн.

Немного истории

Нельзя не сказать, что в исторической ретроспективе перкуссия, собственно, является импровизированным музыкальным инструментом, созданным из подручных средств и материалов. Пустые ящики, высушенные тыквы, наполненные косточками, глиняные горшков, деревянные колотушки, морские раковины и многое другое, что могло издавать звук и на чем можно было ритмически аккомпанировать пению или танцам — все шло в ход и десятилетиями использовалось для исполнения музыки. Современная заводская или мастеровая перкуссия — их прямой потомок. Одно, есть, как говорится, некоторые нюансы, которые касаются качества звука. Кахоны из фанеры хоть и похожи внешне на обычные ящики, звучат все же гораздо лучше — ярче, приятнее, динамичнее. Маракасы и шейкеры, сделанные специально для исполнения музыки, удобнее, чем горшок с семечками, и звучат интереснее. Продолжать этот сравнительный список можно долго, бесконечно, просто факт остаётся фактом — эволюция сделала свое дело.

Современные перкуссионные инструменты:

изготавливаются из качественных натуральных и синтетических материалов;

имеют стандартизованные параметры качества;

удобны для музыкантов;

универсальны и практичны;

предсказуемы в звуке и поведении.

Конечно, это повысило их стоимость, более того, внутри видов инструменты делятся на профессиональные и ученические (консьюмерские). Модели категории про обладают более высоким качеством в акустическом и практическом смыслах, они ориентированы на сцену и студию, игра на них предполагает более серьезную подготовку. Возможности музыканта с такими инструментами значительно шире — это, собственно, один из признаков профессионального класса.

Эксперты интернет-магазина Muzline обращают ваше внимание на тот факт, что ведущие бренды производители лучших перкуссий выпускают не только топовые модели, но и инструменты для широкого круга музыкантов, в том числе и начинающих. Качество этой продукции также на высоте, но стоимость — на уровне бюджетных предложений.