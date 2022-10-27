Трудности поиска информации

Безусловно, проектирования инфраструктуры в последнее время на базе Kubernetes действительно начало пользоваться спросом. Соответственно, как и каждая новая тенденция, поначалу она достаточно сложная для понимания. Поэтому стоит озвучить ответы на несколько самых распространенных вопросов на тему «Проектирование Kubernetes-кластеров».

Кроме того, качественный материал обязательно пригодиться и в вашем проекте!

Использования Kubernetes

Каждый специалист, когда-нибудь работавший с платформой для эксплуатации приложений, знает несколько фундаментальных точек о тонкостях настройки этих самых кластеров. Например:

Необходимое для дальнейшего использования число кластеров Насколько крупными эти кластеры должны быть Что включает кластер

Услуги специалистов flant.ru как раз охватывают эту сферу деятельности на рынке – проектирование Kubernetes-кластеров.

Вариант одного большого кластера

В таком случае можно использовать кластер в качестве универсальной инфраструктурной платформы, так как по сути все необходимые действия специалист разворачивает уже в существующем кластере.

Почему стоит задуматься над выбором такого подхода работы?

Эффективное использование кластера (можно сразу же применять для большинства рабочих нагрузок) Выгодная стоимость (чем меньше кластеров, тем они соответственно дешевле стоят) Качественное администрирование проекта

Рассмотренные преимущества зачастую являются причиной, по которой специалисты предпочитают работать на базе одного большого кластера, чем на множестве небольших, специализированных, однако стоит разобрать и этот подход работы.

Условное количество небольших, специализированных кластеров

Если первый метод в своей идеологии имел ввиду использования единого элемента для большинства рабочих процессов, то при данном – используется отдельный кластер для каждого развертываемого элемента.

Что это значит?

Имеются в виду специализирующиеся экземпляры приложения. В пример можно навести dev-версию отдельного приложения. То есть, такой подход представляет собой среду выполнений именно для отдельно взятых экземпляров приложения.

Преимущества:

Небольшие риски при поломке Изоляция Небольшое количество юзеров, имеющих доступ к кластеру

И так…

Подведем итоги: и первый, и второй методы по проектированию Kubernetes-кластеров имеет право на жизнь, если ими до сих пор пользуются специалисты. Однако, какому именно отдать предпочтение, зависит от множества рабочих факторов, таких как администрирования большого количества кластеров или возможность содержания нескольких десятком мастер-узлов вместо условных пяти. Все зависит от самого специалиста.