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Интервью

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Продвижение мобильных приложений

26.03.2021 14:02

Продвижение мобильных приложений

За последние несколько лет, появилось огромное количество самых разнообразных сайтов и компаний, которые занимаются продвижением приложений и игр мобильного типа. Стоит понимать, что сейчас в буквальном смысле каждый день появляется по нескольку тысяч мобильных приложений, как для бизнеса, обучения, так и для развлечения. При этом заработать на таких приложениях, конечно же, можно, но достаточно проблематично. На этой существует как минимум несколько очень весомых причин. Среди самых популярных причин можно выделить следующие особенности:

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