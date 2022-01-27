Продвинутый английский (upper-intermediate) — какой это уровень?

Upper Intermediate подразумевает свободное общение в любой сфере. Владея английским языком на таком уровне, можно успешно сдать IELTS и TOEFL. Жить в англоязычных странах, не испытывая трудностей в повседневном общении.

Особенности

В CEFR — общеевропейской компетенции владения иностранными языками — ступень Upper-Intermediate обозначается как В2. Это серьезная степень овладения языковыми навыками, позволяющая общаться на любые темы. Слово intermediate в переводе с английского означает «средний», upper — «вверх», следовательно, речь идет о владении выше среднего. Усвоивший иностранный язык на таком уровне, способен начать подготовку к международному экзамену IELTS или TOEFL.

Получить соответствующие сертификаты необходимо тем, кто намерен устроиться на работу или поступить в университет за границей, в случае эмиграции они тоже потребуются. Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate подтверждается специальным сертификатом, его можно получить, успешно сдав экзамен по завершении учебного курса.

Нередко говорят, что на уровне Upper-Intermediate идет «подтягивание хвостов». С такой характеристикой трудно поспорить, ведь уровень этот достаточно высок. Он предполагает знание основных конструкций и правил английской грамматики. На данном уровне ученик должен не только закрепить свои познания, но и привести их в систему, чтобы перейти к более сложным вариантам употребления глагольных времен, модальных глаголов и иных грамматических конструкций.

Время обучения

Освоение английского языка на уровне Upper Intermediate занимает 6-9 месяцев. Продолжительность курса определяется и опытностью преподавателя, и усердностью самого ученика.

Изучение английского языка на данном уровне предполагает, что ученик уже освоил его на предыдущих ступенях. Он должен свободно беседовать на любые темы и вести дискуссии на английском языке, легко отвечать на любые вопросы. Небольшие грамматические и лексические ошибки могут иметь место, но важно, чтобы ученик сам замечал их и исправлял. Необходимо также, чтобы человек с первого раза понимал речь тех, для кого английский язык родной, даже если встречаются слова, которых он не знает.

Заниматься английским на таком уровне могут те, кто уже в достаточной степени овладел грамматическими правилами и желает изучить их глубже. Предварительно необходимо изучить уровень Pre-Intermediate. Подойдет такой курс и тому, кто уже занимался английским на уровне Upper Intermediate, но успел забыть. Данный уровень обязателен для сдачи экзаменов TOEFL и IELTS. Процесс освоения английского языка на уровне Upper-Intermediate достаточно сложен. Как от обучающихся, так и от преподавателей требуются значительные усилия. Но они принесут плоды, ведь владение иностранным языком на таком уровне открывает доступ к:

учебе за границей в самых престижных вузах;

высокооплачиваемой работе;

новым знакомствам.

Успешно освоив предшествующие ступени, не стоит останавливаться на достигнутом. Языковые навыки требуют совершенствования, знания нужно использовать, чтобы не забыть все то, что уже усвоено.

Выводы

Ученик, освоивший продвинутый английский upper-intermediate, знает основные конструкции и правила грамматики. Дальнейшее обучение предполагает систематизацию полученных знаний и освоение более сложных вариантов употребления данных конструкций.