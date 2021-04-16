Продолжается прием заявок в акселератор «Формула IT»

Цель программы «Формулы IT» — разработка инновационных продуктов, востребованных средним и крупным бизнесом в сферах Интернета вещей и робототехники. Организатор «Формулы IT» — «Иннопрактика», оператор программы — компания LOGA Group. Программа откроется 20 мая 2021 г.

Акселерационная программа «Формула IT», организованная «Иннопрактикой», реализуется по концепции market pull, то есть отталкиваясь от рыночного спроса. Программа объединяет специалистов, экспертов и трекеров, которые помогают создавать и реализовывать инновационные проекты для решения бизнес-задач индустриальных партнеров программы.

По словам Александра Вересова, советника исполнительного директора негосударственного института развития «Иннопрактика», в акселераторе «Формула IT» соединились такие компоненты, как фокус на компетенциях участников и команд, ориентация на рыночный спрос и разработку целевых продуктов и умение аккумулировать их ресурсы экспертов для развития проектов. Все это делает программу успешной и интересной для участников и партнеров.

«Иннопрактика» — бренд, под которым ведут свою деятельность Центр «Национального интеллектуального резерва МГУ» (ЦНИР) и Фонд НИР («Национальное интеллектуальное развитие»).