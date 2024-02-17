Продажа коммерческой недвижимости

Вы планируете развивать свой бизнес? И для этого требуется больше площадей? Купить коммерческую недвижимость выгодно можно в компании «Мир Коммерции». Это ведущий риелтор по скупке и реализации торговых, складских, производственных и иных типов объектов.

Особенности покупки коммерческой недвижимости

Необходимость в приобретении коммерческой недвижимости возникает по нескольким причинам. Главной из них является расширение бизнеса, которое, в свою очередь, возникает из-за необходимости в увеличении площадей для размещения большего количества оборудования, готовой продукции или стендов для презентации. Компания предлагает разные объекты по площади и архитектурному плану. Можно приобрести объект после капитального ремонта или здание, требующего существенных вложений.

Если бюджет сильно ограничен, то лучше выбрать вариант для последующего ремонта. До развертывания полноценной деятельности помещение можно использовать в качестве склада для временного хранения материалов или какого-либо оборудования. Затем произвести ремонт и пользоваться площадями, как было задумано в программе развития.

Учитывая, что на сайте компании «Мир Коммерции» представлен большой выбор объектов коммерческой недвижимости, то стоит знать несколько особенностей по подбору нужного помещения или целого здания:

Сначала нужно определить основные характеристики и установить бюджет на приобретение недвижимого имущества. Например, близость к транспортной доступности, каким-то объектам инфраструктуры или даже окружающей обстановки, например, ландшафта, если речь идет о покупке помещений под ресторан, кафе или иное развлекательное заведение. Перед заключением сделки нужно произвести осмотр объекта. Часто вскрываются неприятные подробности о расположении к опасным сооружениям или сильном загрязнении местной флоры. Обращайте внимание на размер и тип прилегающей территории, так как ответственность по уходу за ней также ляжет на плечи предпринимателя. Проверьте документы, воспользовавшись нотариальными услугами сопровождения сделки. Компания «Мир Коммерции» всегда работает прозрачно. Особенно требуют изучения долевые владения объектом, наличие задолженностей по коммунальным и иным платежам. Сделайте запрос ЕГРП для получения более полной информации о прошлой организации. Если она была на стадии реорганизации или ликвидации, то с дальнейшим оформлением документов могут быть сложности. Если недвижимость подходит по основным показателям, то заключается договор купли-продажи. На заключительном этапе производится регистрации собственности за новым владельцем.

Нужно ли платить налоги при совершении покупки недвижимости

Законом предусмотрены два случая, когда можно не оплачивать НДФЛ. Не нужно производить оплату налога, если недвижимость ранее была зарегистрирована до 31 декабря 2015 г. Также не требуется вносить средства, если она находилась во владении одним лицом и бала поставлена на учет с 1 января 2016 года. Кроме того, если доход, получаемый при помощи приобретенного имущества, не превышает расходы на его покупку, то также предприниматель освобождается от оплаты НДФЛ. Это относится к тем случаям, если собственником было физическое лицо.