Продавцы поделились опытом на оффлайн-сессии с участниками «Акселератора для продавцов на маркетплейсах»

10–11 декабря в Москве прошла оффлайн-сессия с участниками Акселератора, на которой каждый предприниматель получил пошаговую инструкцию по масштабированию бизнеса и выполнил задания по внедрению полученных знаний в свой бизнес.

Маркетплейсы – это текущий тренд, но из 363 523 компаний, которые представляют свои товары на маркетплейсах (по данным Mpstats), всего 24 715 компаний делают оборот более 1 000 000 рублей в месяц. Дмитрий Ковпак меняет эту тенденцию и помогает каждому действующему селлеру масштабировать свой бизнес не только за счет помощи в подборе уникальных товаров из Китая, упаковки карточек, расширения ассортимента, бренд-стратегии, но и за счет инвестиций.

Программа «Акселератор для продавцов на маркетплейсах» поможет усилить

текущий бизнес продавца. Она дает возможность расти, развиваться, увеличивать свои бизнес-навыки, технологии и самое главное – находиться в кругу единомышленников, которые с такими же целями стремятся масштабировать свое дело.

В этом проекте участвуют лидеры рынка, основатели крупных сервисов, компании, которые уже делают десятки и сотни миллионов рублей выручки в месяц.

Участники оффлайн-сессии продемонстрировали прирост к выручке 20% через внедрение и оптимизацию seo, изменения фотоконтента и использование рекламы.

На встрече поделились опытом основатели бренда верхней женской одежды MONOMIR. Предприниматели вошли в топ-4 бренда в категории «товары для женщин», уступив таким брендам, как “ZARINA”, “Befree”, “ТВОЁ”. Кстати, бренду Monomir всего 15 месяцев в отличие от именитых компаний. А это говорит о колоссальных возможностях торговли на маркетплейсах.

По итогам второго модуля участниками были запланированы поставки на 2023 год, определена юнит-экономика. Двое из участников уже оформили заявки на привлечение инвестиций и сейчас находятся на этапе переговоров.