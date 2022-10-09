Важнейшей функцией системы СКАТ является Quality of Service — обеспечение качества сервиса. Каналы используются намного эффективней за счет применения технологии DPI, способствующей разделению всего трафика по приоритетным направлениям, с предоставлением для определенных протоколов и приложений более широкой полосы пропускания.

Функция QoS: особенности

Чаще всего QoS применяется в оказании абонентам услуг IP телевидения, IP телефонии, видеоконференции и иных услуг. Доступные и качественные услуги – основные показатели работы интернет провайдеров или операторов связи. Заикающийся звук, наличие на видео цветных квадратов, медленно загружающиеся страницы – главные раздражающие пользователей факторы, от которых возможно избавиться посредством обеспечения качества обслуживания системы СКАТ. Основными задачами QoS являются:

определение приоритета и дифференциация трафика;

обеспечение равномерности потоков трафика;

гарантирование качества и скорости доступа в интернет-сети;

недопущение сетевой перегрузки.

Система СКАТ способствует ограничению полосы пропускания для пользователя, при этом выполняется приоритизация трафика в этой полосе. Таким образом наиболее востребованным приложениям обеспечивается высококачественное обслуживание. Назначенный данным сервисам высокий приоритет, обеспечит стабильность и высокий уровень качества их работы.

Снижение расходов на UPLINK и увеличение QoE

Чтобы не понадобилась покупка дополнительной скорости UPLINK в часы повышенной нагрузки сети, при помощи настроек приоритета и QoS, для приложений, работающих в фоновом режиме, назначают низкий приоритет, а самым востребованным — более высокий. Таким способом, во время максимальных нагрузок для пользователей будет незаметным снижение качества, а скорость UPLINK не станет превышенной.

Чтобы обеспечить высокое качество обслуживания, система СКАТ способствует осуществлению приоритизации трафика на всех стадиях доставки его пользователям:

по абонентскому трафику;

по общему каналу;

по портам и VLAN, если существует несколько UPLINK и необходима балансировка.

Система СКАТ обеспечивает возможность контроля за приближением к верхнему краю полосы — «полке» канала и приоритизацию трафика для протоколов и направлений так, чтобы происходило вытеснение низкоприоритетного трафика из полосы в пользу более приоритетного.