Принципы партнерского маркетинга

Партнерские программы – один из наиболее выгодных способов рекламы в интернете, но одновременно и удобный способ заработка для активных пользователей.

Платная реклама – дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только крупные и богатые организации и предприятия. И даже успешные компании прибегают к коммерческой рекламе только на кратковременные кампании.

Намного выгоднее создавать партнерские программы и привлекать к задачам продвижения товаров и услуг всех желающих пользователей интернета за небольшое вознаграждение.

Во всех подробностях о заработке при помощи партнерских программ рассказывает блог партнерского маркетинга.

Как работают партнерские программы

Удобнее всего рассмотреть принципы партнерской рекламы и заработка на ней можно рассмотреть на примере интернет-магазинов. Многие крупные интернет-магазины и маркетплейсы привлекают всех желающих заниматься рекламой продаваемых в этих торговых точках товаров.

Зарегистрировавшемуся в партнерской программе пользователю выдаются реферальная ссылка и промо-материалы (баннеры).

Пользователь может разместить рекламные баннеры и ссылки в своем профиле в социальной сети, на своем персональном блоге или тематическом сайте.

Как только кто-либо из читателей или последователей пользователя, веб-мастера, блогера перейдет по реферальной ссылке и купит в интернет-магазине товар, партнеру будет перечислен определенный процент от стоимости покупки.

В зависимости от типа партнерской программы реферальный процент может составлять от 5 до 70% стоимости товара, проданного по партнерской ссылке. В частности, высокие комиссионные выплачивают интернет-магазины за продажу электронных гаджетов. Например за один проданный ноутбук стоимостью 40000 руб пользователь может получить несколько тысяч рублей комиссионных.

А ведь таких покупок за месяц может быть совершенно несколько десятков. И тогда пользователь практически в пассивном формате сможет заработать 1000 долларов или больше.

Партнерские агрегаторы

Вовсе не обязательно регистрироваться в партнерских программах в каждом интернет-магазине или онлайн-сервисе. Для удобства пользователей и рекламодателей в интернете работают так называемые партнерские агрегаторы.

На таких сайтах можно на найти коммерческие предложения от сотен из сотен партнерских программ и тем самым значительно повысить заработки.