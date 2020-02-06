Принцип работы виниловых пластинок

Несмотря на повсеместную цифровизацию и популярность онлайн-медиаплееров, виниловые пластинки остаются все так же востребованными. Их предпочитают представители самых разных музыкальных направлений – от классического рока до джаза, от рок-н-ролла до электромузыки. И это неудивительно, ведь данный тип носителя позволяет практически прикоснуться к тому, что не имеет вещественного облика. Только винил дает возможность насладиться атмосферным звучанием любимых композиций. Чтобы поближе познакомиться с этим феноменом, нужно разобраться с тем, как работает виниловая пластинка. Найти любимые композиции и альбомы на виниле можно в специализированных магазинах, которые занимается продажей виниловых пластинок.

Виниловая пластинка (грампластинка, винил) – это аналоговый носитель звука, представленный в виде одно- или двухстороннего диска. Как правило, при изготовлении этого диска используются синтетические материалы, на поверхность которых наносят непрерывную извилистую дорожку. Именно она отображает звуковые волны.

Винил используют для записи и воспроизведения звукового ряда, а не графической информации. Обычно на нем можно встретить музыкальные композиции, литературные произведения, звуки природы, юмористические выступления. Экземпляры, которые были записаны в прошлом веке, сегодня являются предметами охоты коллекционеров и стоят сотни долларов.

Если рассмотреть поверхность виниловой пластинки под микроскопом с 1000-кратным увеличением, можно увидеть, что на ней процарапаны неровные борозды. Именно двигаясь по ним, звукоснимающая игла воспроизводит запись. На этом и основан принцип работы виниловой пластинки.

В зависимости от рисунка на стенках звуковых дорожек, винил бывает стерео- и монофоническим. Бороздки стереофонического винила устроены таким образом, что воспроизводимый ими звук улавливается левым и правым ухом по-разному. Это объясняется тем, что она правую и левую стенки бороздок наносятся различные рисунки. У монофонических пластинок они выглядят одинаково, а сама бороздка имеет форму латинской буквы V.

Кроме того, выделяют квадрофонический винил, информацию на который записывают на двух тыловых и двух фронтальных звуковых каналах. Несмотря на то, что с его помощью можно передать объем музыкальной композиции, он не получил повсеместного использования. Это связано с тем, что для воспроизведения квадрофонических пластинок требуются дорогие проигрыватели и четырехканальные усилители.

Звук, записанный на виниловую пластинку, воспроизводится с помощью стереоголовки. Она оснащена двумя пьезокристаллами, расположенными перпендикулярно друг к другу, а по отношению к плоскости пластинки – под углом 45 градусов. Двигаясь по неровной поверхности бороздок, звукоснимающая игла улавливает толчки справа и слева, начинает вибрировать и передавать колебания преобразователю. Преобразователь, выглядящий как мембрана, передает звук на усилитель, в результате чего он становится более громким и объемным. На современной аппаратуре звук передается фонокорректору, от него – усилителю, а затем на динамики.

Процесс изготовления виниловых пластинок

Качество звучания винила во многом зависит от того, какая основа используется в процессе его производства. Звук, записанный на абсолютно новых пластинках, отличается максимально высоким качеством. При использовании б/у пластинок при воспроизведении звука появляются треск и побочный шум.

Современные пластинки изготавливаются из смеси, в состав которой входит сополимер винил-хлорида и винилацетата. Чтобы придать ей определенные механико-температурные свойства, используются специальные добавки. Чтобы тщательно смешать все порошкообразные компоненты, в смесь добавляют двухстадийные смесители.

Первым этапом производства виниловых пластинок является резание лака, или непосредственно процесс гравировки. Для этого мягкий лак травят специальной вибрирующей иглой, после чего на него наносят слой металла и отправляют на изготовление штамповочных пластин. Далее следует мастеринг – нарезка винила. При этом используется микшерная консоль. Она связана с устройством, которое режет на лаковом диске дорожки и проигрывает исходную запись в обратном направлении.

Готовый лаковый диск покрывается тонким слоем серебра или раствора никеля. При застывании на этом слое отпечатывается лаковый исходник (негатив), который идет на создание матрицы. Из последней создают пресс, который в последствии используется в тиражировании пластинок. Из двух таких прессов изготавливают несколько тысяч экземпляров, после чего процесс возобновляется.

Разогретый винил поступает в цех сразу с этикетками, прикрепленными сверху и снизу. Далее расплавленный винил подвергают прессованию под давлением до 100 атмосфер, результатом которого является виниловая пластинка. После застывания ее кромки обрезаются. После прессования грампластинки долгое время остаются теплыми и подверженными деформации. Для защиты от повреждений их помещают в специальные емкости и накрывают грузом, где они охлаждаются и приобретают плоскую форму.

В процессе производства образцы пластинок обязательно проверяют на звучание и наличие ошибок, которые могут возникнуть при изготовлении пресса или матрицы. После проверки начинается тиражирование записи.

Виды виниловых пластинок

Принцип виниловых пластинок зависит от формата записи, который делит их на моно-, стерео- и квадрофонические. В зависимости от степени жесткости они бывают гибкими и жесткими. Первые использовались в 1970-х гг. В то время на них записывался компьютерный софт, который затем вкладывался в компьютерные журналы. Гибкие пластинки назывались Floopy-ROOM. Они были рассчитаны на 4 Кб данных и записывались при скорости вращения 33,3 об/мин.

Пластинки, записанные на использованных рентгеновских снимках, тоже можно отнести к гибким. Сюда же можно добавить пластинки-открытки, которые пересылались по почте в качестве сувенира. Они были двух видов:

Первые представляли собой круглый или прямоугольный виниловый диск с односторонней записью. В качестве его основы использовалась полиграфическая карточка, в центре которой располагалось отверстие. Как и в случае с гибкими пластинками, их время записи и рабочий диапазон были ограничены. Вторые записывались на лаковом покрытии старых открыток или фотоснимков. Из-за того, что лак быстро пересыхал и деформировался, срок их хранения был небольшим. Невысоким было и качество воспроизводимого звука. Зато записать их мог каждый отправитель.

Жесткими называют обычные пластинки, диаметр которых может варьироваться от 17,5 до 30 см, а скорость вращения от 45 до 78 оборотов. Раньше использовались шеллачные и патефонные пластинки. Первые назывались так из-за материала изготовления, вторые – из-за устройства для воспроизведения записи. Шеллачный винил был тяжелым (220 г), толстым (3 мм) и при этом очень хрупким. Для его проигрывания можно было использовать только те устройства, в комплектацию которых входила поворотная игла «78» или сменная головка.

Патефонные пластинки не всегда были шеллачными. При их изготовлении позднее стали использовать синтетическую пластмассу, смолу, полихлорвинил.

Преимущества и недостатки виниловых пластинок

Существует множество причин, по которым грампластинки пользуются таким спросом среди меломанов. Вот основные из них:

Высокое качество звука. Грампластинки издают объемный, наполненный, лишенный помех и приятный для слуха звука. Им удается натурально воспроизводить тембр человеческого голоса и звук музыкальных инструментов, доносить их до слушателя в оригинальном неискаженном виде. Стабильность. Даже при длительном хранении винил не изменяет своих качеств. Это объясняет, почему многие музыканты предпочитают выпускать свои композиции только на виниловых пластинках. Этот тип носителя также отличается стойкостью по отношению к электрическим и магнитным полям. Защита от фальсификации. Виниловые пластинки практически невозможно подделать. Процесс фальсификации отличается длительностью и трудоемкостью, поэтому фактически не оправдывает себя. Поэтому покупая грампластинку, моно рассчитывать на ее подлинность.

Современные виниловые пластинки имеют диаметр от 175 до 300 м. При скорости вращения 33,3 об/мин продолжительность их звучания составляет от 7 до 24 мин. На этот показатель также влияет плотность нарезки. Чем она выше, тем больше информации можно записать на пластину. Однако стоит учесть, что на плотно нарезанных пластинках игла прыгает, а степень изнашиваемости канавок гораздо выше. Наибольшей устойчивостью и высоким качеством звука отличается винил, на котором нарезано не более 12 мин музыки. Как правило, такие экземпляры чаще всего используются ди-джеями.

Обычные виниловые пластинки выдержаны в черном цвете. Декоративным, диджейским и коллекционным экземплярам придают любую форму и цвет. Некоторым из них напоминают диск циркулярной пилы, фигуру животного, птицы, растения или абстракции.

К сожалению, грампластинки подвержены влажности, температурным воздействиям. При ненадлежащем хранении на них очень быстро появляются царапины и дефекты. Именно поэтому экземпляры в идеальном состоянии, сохранившие первоначальные свойства и качество звучания, так ценятся среди коллекционеров и искушенных меломанов.