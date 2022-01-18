Принцип действия машин для химчисток и их типичные неисправности

Стабильная и качественная работа техники для химчистки определяет эффективность и производительность заведения в целом. При подборе оборудования для такой точки следует учитывать поставленные цели и задачи. Если в работе техники появляются сбои, это может стать причиной потери прибыли и другим неприятным последствиям для бизнеса.

Принцип работы

Техника для прачечной предусматривает несколько способов подогрева:

паровой;

электрический;

комбинированный.

Если устройство использует электрический метод, оно обязательно оснащается ТЭНом. Тепловой нагреватель — трубка, в которой есть теплопроводный механизм с электрической нитью. Данную технологию нагрева можно назвать одной из наиболее распространенных и простых в плане реализации.

Паровая технология подогрева более сложная. Для реализации необходимо наличие источника пара. Такое оборудование больше подходит для медицинских учреждений, предприятий и различных коммерческих объектов. Техника должна предусматривать возможность поддержки нагрева посредством пара.

Назначение и принцип действия центрифуги

Центрифуга — подвид специализированного оборудования. Это обязательная составляющая любой прачечной. Ее главная функция состоит в эффективном отжиме и удалении остатков влаги с постиранного белья. Центрифуга – отличный выбор, если планируется стирка крупного белья, поскольку отжимать его вручную, как правило, очень сложно. В основе работы устройства используется принцип центробежной силы. Для центрифуг характерна компактность. Если речь идет о стирке белья в промышленных масштабах, то можно выбрать более мощный вариант, который сможет за один раз отжать 200 кг и больше.

Оборудование работает по принципу самобалансировки, по которому агрегат трясет во время работы, но тряска должна достигнуть определенного пика. Затем колебания будут не такими сильными, и устройство переходит в обычный режим вращения. При этом важно правильно сложить белье, в противном случае возможно нарушение самобалансировки.

Что делать, если оборудование вышло из строя?

Любая техника подвержена износу и выходу из строя. Даже качественная сборка не может защитить оборудование от поломки. Причины поломки связаны как с износом конструктивных элементов, так и с ошибками, которые допускает персонал прачечной или химчистки при эксплуатации. Для предотвращения любых неисправностей перед использованием техники необходимо изучить техническую документацию. При ремонте необходимы только качественные запчасти для химчистки, а все комплектующие закупайте у проверенных поставщиков и официальных представителей производителей.

Почему для диагностики лучше обратиться в сервисный центр, а не пытаться решить проблему самостоятельно:

1. Профессионалы обычно имеют узкую специализацию. Мастер, работающий в компании, знаком со всеми особенностями диагностики и замены запчастей.

2. Квалифицированные специалисты полностью разбираются во всех линейках прачечных систем. Если вы обращаетесь в сервисный центр, то можете быть уверены, что мастер выявит причину и устранит проблему.

3. Компании обычно тщательно подходят к отбору кадров. Поэтому такие фирмы всегда дают гарантию на любые виды работ. Кроме того, «сервисники» практикуют повышение квалификации сотрудников на специальных курсах.

4. Работа в такой компании дает мастеру большой опыт. Не всегда стоит доверять универсальным специалистам, которые понимают в устройстве любой бытовой техники.

5. Официальная работа. Сервисные центры предлагают свои услуги легально, поэтому при сотрудничестве с ними клиент всегда заключает договор. В документе четко прописываются все права и обязанности сторон.

Перед диагностикой специалисту необходимо опросить работников прачечной, это позволит быстро определить причину проблемы. Производится визуальная проверка техники, мастер должен осмотреть жизненно важные агрегаты. При необходимости тестируется работа электронной части. Если проблему удается определить сразу, ее можно решить на месте, без демонтажа оборудования.

Стабильность работы прачечных машин зависит в первую очередь от того, насколько регулярно и качественно делается ТО. Правильное техобслуживание дает возможность минимизировать риск внеплановых неисправностей и простоя бизнеса. Таким образом, можно если не исключить, то своевременно обнаружить неполадки, которые пока не стали критичными.