Принцип работы, виды, характеристики, применение 3D-сканеров

С помощью 3D-сканеров осуществляется измерение размеров и определение формы предметов. Это современное оборудование, позволяющее получать данные для создания объемных цифровых моделей.

В продаже представлен широкий выбор 3D-сканеров разной модификации. Высокоточные устройства применяются в различных сферах, от промышленности до медицины и спорта.

Разновидности и возможности 3D-сканеров

Принцип работы оборудования заключается в сборе массива цифровых данных. Устройства измеряют линейные размеры и определяют форму предмета, после чего компьютерная программа выстраивает высокоточную копию сканируемого объекта. Подробнее о работе этого сложного оборудования расскажут специалисты. Характеристики сканеров можно посмотреть на сайте компании «Крэйзи Ботс Лэб».

Сфера применения

Устройства используют практически в любых сферах:

промышленность и производство;

дизайн и реклама;

медицина;

инженерия и др.

Сканеры отличаются габаритами, используемыми технологиями, формой, техническими характеристиками и др., включая тип поддерживаемых файлов. Различают контактные и бесконтактные 3D сканеры, способные очень точно исследовать физические объекты и воссоздавать их копии в цифровом формате. Есть мобильные и стационарные устройства. Выбор зависит от целей и возможностей покупателя.

Примеры современных 3D-сканеров

Для воспроизведения разных объектов можно использовать сканер Shining 3D EinScan-SP. Это точное, легкое и универсальное устройство, работающее с высокой скоростью (тратит около 4 сек. на единичное сканирование объекта и не больше 1 минуты на полное сканирование). Другие особенности:

точное воспроизведение геометрии предмета;

быстрое сканирование даже объектов со сложной формой;

высокая детализация;

автоматическая калибровка;

упрощенные настройки оборудования.

Образы, сохраненные в памяти устройства, можно передавать принтеру напрямую.

Еще одна интересная модель 3D-сканера – RangeVision Spectrum. Устройство захватывает объекты разного размера, от миниатюрных до крупных предметов. К плюсам можно отнести качественную детализацию, быстрое сканирование, наличие поворотного столика, несколько вариантов сканирования в зависимости от характеристик предметов и др. В среднем полная обработка объекта занимает около 2 минут.

Подробнее с примерами этих и других устройств, применяемых для создания трехмерных предметов, знакомьтесь на сайте «Крэйзи Ботс Лэб», здесь представлен широкий выбор оборудования разных производителей.