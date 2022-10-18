Применение специальных датчиков для контроля давления в шинах для обеспечения безопасной езды транспортного средства в разных условиях и на разных дорожных покрытиях

Поддержание нормального давления в шинах необходимо для того, чтобы обеспечить управляемость машины, экономно расходовалось топливо и, самое главное, для повышения безопасности вождения. Для проверки давления требуется специальный прибор. Игнорировать этот показатель не нужно, так как низкое давление в шинах, так же как и высокое, может иметь плачевные последствия. При избыточном давлении шина может взорваться прямо во время движения.

Классический способ измерения давления в покрышках – манометры. Эти устройства не всегда радуют точными показаниями. Да и не все водители уделяют достаточное внимание таким измерениям. На сегодняшний день предусмотрено использование специальных систем, гарантирующих безопасность движения

Особенности систем контроля давления в шинах

Система, обеспечивающая автоматический контроль, состоит из автономных датчиков и информационного блока. Информация появляется в управляющем модуле посредством радиосигнала. Установка датчиков давления предусматривается для каждого колеса, а для управляющего блока нужен салон машины. Экран отображает информацию с каждого колеса. Если текущее показание какого-нибудь колеса отклоняется от нормативного, срабатывает сигнализация. Её водитель сам настраивает. Это может быть звук, свет или целый комплекс сигналов. Для системы используется пассивный режим работы, если текущее давление в шинах не отличается от нормативных.

Действие приборов контроля давления в шинах

Основная задача таких приборов – отслеживание состояния давления в покрышках автомобилей. Новейшие устройства передают предельно точную информацию о том, какое давление в покрышке. Это может предупреждать перекачку или проблему полупустых колёс.

В большинстве случаев все датчики работают одинаково. Выделяют два главных метода, определяющих параметр:

TPMS — индивидуальная система измерения. Конструкция состоит из четырёх сенсоров и радиопередатчиков, которые устанавливаются во внутреннюю часть колеса. На сенсорах отображаются показатели давления. Эти устройства дополнены приёмниками, которые передают импульсы на ЭБУ, где фактическое значение сверяется с эталоном;

система, которой нужна корректная работа ABS. Прибор, который имеет антипробуксовочная система, подает сигналы водителям, если происходит прокол колеса, потеря диаметра и изменение скорости его вращения (быстрее, чем у других колёс). Чаще всего такие устройства применяются на бюджетных моделях автомобилей.

Рейтинг лучших недорогих датчиков давления в шинах

RitmixRTM-501. Крепится специальными антивандальными гайками для предотвращения краж. Для изготовления ответной части используется медь, благодаря чему датчик и ниппель не прикипают. Данный прибор легко устанавливается, может проработать долгое время с минимальной погрешностью.

AirlineATP-MS-02. Для зарядки вмонтированной аккумуляторной батареи может применяться как внешнее устройство, так и фотоэлектрическая панель. Наличие обширного дисплея обеспечивает регулировку порога давления, при этом наблюдается точная работа с колёсами, имеющими разные диаметры. Это устройство может стабильно работать при различных условиях.

Carax TPMS CRX-1002. Для питания приёмника может использоваться как прикуриватель, так и сменные батарейки типа ААА. Актуальность информации обеспечивается её получением через несколько секунд. Это долговечное устройство с информативным дисплеем приёмника с низким энергопотреблением. Этот всепогодный датчик подойдёт к легковым и грузовым автомобилям.

Где купить датчики давления в шинах

Качественные приборы, контролирующие давление в покрышках автомобилей, реализует интернет-магазин diskiplus.ru, в каталоге которого представлен большой выбор изделий разных производителей.

Этот интернет-магазин работает в российских регионах с 2009 года и завоевал популярность тем, что все клиенты, имеющие свои вкусы и разные марки автомашин, могут найти здесь для себя то, что им требуется. В магазине весь товар сертифицирован и предоставлен проверенными поставщиками. Для всех позиций предоставлена гарантия от 12 месяцев заводом-производителем. Также возможна доставка по всей России и странам Таможенного Союза посредством транспортных компаний. Для более качественной установки приобретённых датчиков есть шиномонтаж и грамотные мастера. При покупке товара можно воспользоваться разные виды оплаты: нал, безнал, по счёту, с НДС, без НДС, по карте и т. д., то есть любым удобным для клиентов способом. Покупатели могут воспользоваться удобной доставкой в любое время, которые они сами назначат.

Современный автомобильный рынок отличается постоянным совершенствованием систем контроля. Сейчас налажен выпуск приборов, которые применяются не только для контроля значений давления в колёсах, а также и их температуры. Такие датчики называют гибридными. Для крепления устройств не требуется особая квалификация. Внутренний датчик можно установить во время шиномонтажных работ, а внешний – накрутить на ниппель, заменив колпачок.

Как бы слажено и надёжно не работала система, от водителей требуется постоянный контроль её работоспособности. Не лишним будет и личная проверка того же давления в шинах своей машины, чтобы быть уже на 100% уверенным в собственной безопасности.

Впрочем, датчики контролирующие давление в покрышках являются надёжными устройствами, позволяющими вовремя выявить неисправности в шинах и устранить их. Достаточно один раз установить его на свою машину и можно быть уверенным в своей безопасности долгое время. Экономия горючего и долгий срок службы резины с лихвой окупят все затраты на покупку прибора.