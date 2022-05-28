Существуют приложения, с помощью которых можно не только играть, слушать музыку или сериалы, но также зарабатывать деньги. Это наверняка покажется интересным каждому человеку, который ищет дополнительный доход, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Трудно переоценить значение личных финансов в современном мире, поэтому не стоит упускать возможность неплохого заработка.

Несложный заработок с помощью мобильного софта

Одним из популярных мобильных приложений, который позволяет получать деньги, является appbonus, с помощью которого можно получать средства прямо на телефон или выводить их через электронные кошельки. Положительные отзывы пользователей показывают, что его активно применяют многие люди, которые заинтересованы в дополнительном заработке.

Помимо этой существуют и другие платформы, позволяющие зарабатывать денежные средства вне зависимости от своего фактического состояния, дня недели и времени суток. Однако, чтобы перейти от слов к делу, рассмотрим конкретные приложения, с помощью которых можно начать активно пополнять свой банковский счет.

ТОП мобильных программ для заработка

Robinhood. Программа, которая позволяет зарабатывать на торговле криптовалютой, причем не только биткоинами, но и прочими. Софт имеет многочисленные положительные отзывы.

Ebates. Приложение, которое позволяет частично окупить свои денежные затраты в магазинах розничной торговли. По сути, это система возврата денег за покупки, что является приятным бонусом

Indeed Job Spotter. Софт, позволяющий зарабатывать на поиске объявлений о работе, развешанных на улице. Все что требуется от пользователя, это сфотографировать объявление и выложить его в приложении, после чего вам будет начислено 150 баллов. После набора определенного количества баллов их можно обменять на денежное вознаграждение.

Ibotta. Это удобная система управления кэшбэком, которая позволяет возвращать человеку часть денежных средств, затраченных на покупку товаров. Для этого необходимо просто скачать приложение, после чего сканировать и загружать в софт чеки. Программа работает еще и с такими онлайн площадками, как Amazon и eBay.

Полевой агент. Отличный способ заработка, с помощью которого можно получать до 12 долларов за задание. Для этого требуется фотографировать объекты и отвечать на некоторые вопросы о популярных брендах.

Shopkick. Удобный и совершенно несложный способ заработка, для чего пользователю потребуется выполнять легкие задачи, включающие в себя посещение некоторых магазинов, а также сканирование продуктов. По мере выполнения задач на счет зачисляются баллы, которые можно потом трансформировать в реальные денежные знаки.

Stepbet. Популярный софт, который также требуют от человека выполнения несложных заданий, по результатам которых зачисляются баллы.

DietBet. Программа, которая работает аналогично предыдущей, но только с той лишь разницей, что выполняют задания, связанные со снижением веса. По этой причине она подходит людям, которые имеют проблемы с лишним весом.

Slidejoy. Здесь можно заработать деньги, сотрудничая с рекламными компаниями, что вполне доступно каждому человеку. При этом здесь требуется затрачивать минимум времени и сил.

Foap. Если у вас много фотографии, это приложение подойдет вам наилучшим образом, поскольку дает возможность пассивно зарабатывать деньги. Данный сервис распространяет фото среди партнеров, после чего вы получаете хороший процент от выручки.

Выводы

Как можно увидеть, с помощью вышеуказанных мобильных приложений вполне можно заработать дополнительные денежные средства. При этом здесь не нужно быть каким-либо специалистом, а достаточно просто иметь телефон.