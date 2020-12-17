Причины популярности строительства домой из газоблоков

Сейчас практически не существует лучшей доступной технологии строительства дома, чем использование при возведении жилья газоблока. Все настолько просто, что иметь собственный дом все более реально. Тем более что рынок строительства в Москве и области становится все более доступным из-за пониженных ставок по ипотеке. Кроме того, после вынужденной самоизоляции каждый человек оценил пользу иметь собственное жилье за городом. Построить собственный дом с помощью газоблока принимают решение многие люди.

Газоблок – это стройматериал из бетона, в состав которого входит цемент, песок и газообразователь. Материал имеет свои особенности, поэтому широко применяется в строительстве зданий по таким причинам:



изделие имеет поры, которые заполнены воздухом или газом. Поэтому газоблок обладает маленьким весом;

изделия легко обрабатываются, они простые в монтаже;

газоблок хорошо сохраняет тепло;

простое производство материала и недорогие компоненты изготовления делают газоблок недорогим.

Хорошее соотношение цены и качества сделали материал популярным и доступным для различных видов строительства. Чаще всего он применяется в жилищном и коммерческом возведении зданий. Его используют для постройки жилых помещений, а также для новостроек. В основном это стены и перегородки. Газоблок поможет увеличить скорость стройки, уменьшить затраты на покупку материалов.

Главным критерием при выборе газобетона является его марка. Чем выше этот показатель, тем прочнее будет материал. Если газобетон имеет низкую марку, то будет иметь высокие теплоизоляционные качества.

Чтобы правильно подобрать тип газоблока, важно учитывать размеры, вес и коэффициент теплопроводности строительного материала. Газоблок бывает трех видов:

конструкционный;

конструкционно-теплоизоляционный;

теплоизоляционный.

Материал особенно востребован в строительстве домов, так как имеет такие преимущества:

Скорость строительства высокая. Кроме того, технология очень простая. Легкий вес материала и оптимальные размеры позволяют справиться с кладкой без проблем каждому человеку. Также с материалом можно работать в различных направлениях: шлифовать, резать, сверлить.

Материал является прочным. Газоблок способен выдержать большую нагрузку.

Хорошая теплоизоляция. Пористость материала обеспечивает отличный микроклимат зимой и летом.

Практичность. Газобетон можно отделывать по своему усмотрению.

Доступность. Газоблок выгодно использовать в строительстве, так как его стоимость невысокая.

Маленький вес материала позволяет сделать строительство максимально простым, экономит бюджет, так как газоблок не требует основательного фундамента.

Также газоблок не имеет вредного воздействия для человека, не горит и является экологичным материалом. Важно отметить, что все положительные свойства характерны для высококачественных газоблоков. Дома из такого материала будут качественными, прослужат долгое время, помогут создать дом мечты в самые короткие сроки.