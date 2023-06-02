Приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» укрепляет российско-азербайджанские связи в нефтегазовой индустрии

С 31 мая по 2 июня ведущий российский приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» представляет отечественные разработки на международной выставке «Нефть и газ Каспия — 2023» в г. Баку в составе коллективного стенда Российского экспортного центра (РЭЦ).

Расширяя потенциал сотрудничества с заказчиками из нефтегазовой индустрии Азербайджана, НПП «ЭЛЕМЕР» ранее уже открыло свое представительство в Баку. И теперь компания «Azeltex» представляет приборостроительный завод «ЭЛЕМЕР» на региональном рынке средств и систем автоматизации технологических процессов, метрологического оборудования и эталонных средств измерения, используемых в нефтегазовой отрасли.

Исторически Азербайджан является одним из мест зарождения нефтяной промышленности. Колодезная добыча нефти в Азербайджане была известна ещё в далекой древности. А с развитием современной нефтедобычи Азербайджан уже более 130 лет остается одним из ведущих игроков на мировом рынке. Во время бума нефтедобычи в начале ХХ века добыча нефти в стране даже достигала половины всей мировой добычи.

И сейчас нефтяная промышленность — ведущая отрасль экономики Азербайджана. При этом Азербайджан стал не только поставщиком, но и транзитной страной. Страны, расположенные на восточном побережье Каспийского моря, транспортируют свои углеводородные ресурсы на международные рынки через территорию Азербайджана. Кроме того, российские компании также используют для транспортировки нефти, добываемой в секторе этой страны в Каспийском море, на международные рынки трубопровод Баку — Тбилиси-Джейхан.

НПП «ЭЛЕМЕР» готово осуществлять поставки продукции собственной разработки и производства для промышленных предприятий республики и выполнять обучение специалистов предприятий Азербайджана методам эксплуатации, диагностики состояния и настройки приборов как в учебном центре предприятия в г. Зеленограде, так и непосредственно на местах. Кроме того, НПП «ЭЛЕМЕР» предоставляет продукцию собственного производства в опытно-промышленную эксплуатацию на безвозмездной основе.

С 1992 года НПП «ЭЛЕМЕР» разрабатывает и выпускает средства и системы технологического контроля для различных отраслей промышленности. Все приборы под брендом «ЭЛЕМЕР» создаются, проектируются и испытываются специалистами собственного научно-технического центра. С 2018 года предприятие освоило серийное производство средств измерения расхода жидких и газообразных сред, а также сигнализации уровня и потока. Абсолютное большинство серийно выпускаемых приборов уже нашли применение на предприятиях ТЭК России и одобрены для поставок в дочерние структуры ПАО «Газпром», ПАО «Сибур», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Роснефть».

Выставка «Нефть и газ Каспия — 2023» состоится в период с 31 мая по 2 июня текущего года в рамках традиционной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week). Ждем вас в период работы выставки на стенде № 2С020 в Центре выставок и конференций «Баку Экспо Центр», а также в нашем новом офисе по адресу: Азербайджан, г. Баку, проспект Хатаи, д. 31, Luxen Plaza.

Сайт: azeltex.webflow.io