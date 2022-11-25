При помощи чего можно изменить голос?

В кинофильмах и телесериалах герои сюжетов довольно часто используют специальное оборудование для перемены голоса. При этом изменённая реч обычно звучит как неестественная, искусственная. В реальности давно разработаны компьютерные программы, позволяющие не просто изменить, а улучшить речевые показатели.
В СМИ время от времени появляются публикации, инсайдерские откровения о том, что некоторые весьма популярные и высокооплачиваемые певцы в реальности не обладают сильными голосовыми данными, а красивое пение достигается посредством специальной аудио-обработки.
Подробно узнать о доступных, в том числе и бесплатно распространяемых приложениях для коррекции голоса и редактирования аудио-файлов можно на странице https://free-audio-editors.ru/besplatnye-programmy-dlya-izmeneniya-golosa.php. В статье даются и прямые ссылки для скачивания описанных приложений.
Что можно сделать с голосом при помощи современных программ
Речь, генерируемая современными синтезаторами настолько совершенна, что без пристального анализа неотличима от речи живых людей. Синтезаторы сегодня способны не только произносить слова без акцента, но и снабдить предложения интонациями и эмоциями. Это достигается за счет накопленных колоссальных баз данных записей реальных живых людей, в том числе актеров и вокалистов.
- Видео блогер, не имеющий актёрской подготовки и не обладающий высокими вокальными данными, может сделать свои ролики намного более привлекательными для слушателей, подвергнув записанные тексты специальной компьютерной обработке.
- Некоторые аудиокниги, звучащие вполне как надиктованные профессиональным диктором, на самом деле плод работы компьютерных программ.
- Музыкальные коллективы смогут привлечь намного больше поклонников и слушателей, если не забудут в процессе записи как следует отредактировать и обработать вокальные партии.
Многие люди думают, что оборудование для изменения речи используется только для розыгрышей или злоумышленниками, требующими выкуп, но на самом деле сфера использования программ для синтеза и обработки речи весьма широка и разнообразна.
Зачем нужны синтезаторы речи
Все большей популярностью пользуется функция «текст в речь». Читать статьи на маленьком экране смартфона очень неудобно, особенно для людей со слабым зрение. На помощь приходят разного рода «читалки», которые переводят текст статьи в голосовой вариант.
Коррекция речи очень пригодится блогерам с дефектами дикции, которые сильно портят впечатление от видео контента. Целевой аудитории вовсе не обязательно знать, как их кумир разговаривает в обычной жизни, шепелявит или картавит, заикается. В обработанной особой программой аудио записи никаких дефектов не будет.