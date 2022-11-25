При помощи чего можно изменить голос?

В кинофильмах и телесериалах герои сюжетов довольно часто используют специальное оборудование для перемены голоса. При этом изменённая реч обычно звучит как неестественная, искусственная. В реальности давно разработаны компьютерные программы, позволяющие не просто изменить, а улучшить речевые показатели.

В СМИ время от времени появляются публикации, инсайдерские откровения о том, что некоторые весьма популярные и высокооплачиваемые певцы в реальности не обладают сильными голосовыми данными, а красивое пение достигается посредством специальной аудио-обработки.

Подробно узнать о доступных, в том числе и бесплатно распространяемых приложениях для коррекции голоса и редактирования аудио-файлов можно на странице https://free-audio-editors.ru/besplatnye-programmy-dlya-izmeneniya-golosa.php. В статье даются и прямые ссылки для скачивания описанных приложений.

Что можно сделать с голосом при помощи современных программ

Речь, генерируемая современными синтезаторами настолько совершенна, что без пристального анализа неотличима от речи живых людей. Синтезаторы сегодня способны не только произносить слова без акцента, но и снабдить предложения интонациями и эмоциями. Это достигается за счет накопленных колоссальных баз данных записей реальных живых людей, в том числе актеров и вокалистов.

Видео блогер, не имеющий актёрской подготовки и не обладающий высокими вокальными данными, может сделать свои ролики намного более привлекательными для слушателей, подвергнув записанные тексты специальной компьютерной обработке.

Некоторые аудиокниги, звучащие вполне как надиктованные профессиональным диктором, на самом деле плод работы компьютерных программ.

Музыкальные коллективы смогут привлечь намного больше поклонников и слушателей, если не забудут в процессе записи как следует отредактировать и обработать вокальные партии.

Многие люди думают, что оборудование для изменения речи используется только для розыгрышей или злоумышленниками, требующими выкуп, но на самом деле сфера использования программ для синтеза и обработки речи весьма широка и разнообразна.

Зачем нужны синтезаторы речи

Все большей популярностью пользуется функция «текст в речь». Читать статьи на маленьком экране смартфона очень неудобно, особенно для людей со слабым зрение. На помощь приходят разного рода «читалки», которые переводят текст статьи в голосовой вариант.

Коррекция речи очень пригодится блогерам с дефектами дикции, которые сильно портят впечатление от видео контента. Целевой аудитории вовсе не обязательно знать, как их кумир разговаривает в обычной жизни, шепелявит или картавит, заикается. В обработанной особой программой аудио записи никаких дефектов не будет.