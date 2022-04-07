При каких условиях защита будет успешной

Кандидатская диссертация представляет собой аналитический письменный труд. Работа над ней требует значительных затрат времени и усилий, поскольку от результатов кропотливой деятельности зависят открывающиеся перспективы в будущем. В случае большой занятости и отсутствия достаточного количества времени можно не трудиться самостоятельно. Можно выбрать выполнение кандидатской диссертации под заказ. Одним из сервисов, предлагающих эту услугу является Univerest. Узнаем об условиях сотрудничества подробнее.

Как происходит подготовка диссертации

Защита научного проекта – это главная цель кандидата, претендующего на более высокую степень. Процесс проходит без особых сложностей, если материал подобран безупречно. Особое внимание стоит также уделить правильному оформлению проекта. Обычно в предподготовку входят следующие нюансы: выбор специфической темы, включение новых актуальных идей, информативность и новизна материала, безупречное оформление.

Важно! Выполняя диссертацию на заказ, компания гарантирует соблюдение оговоренных условий. Это значит, что будут учтены нюансы и специфика оформления. Такая подготовка обеспечит защиту без подвохов.

Что подразумевает процесс написания проекта

Работа над кандидатской диссертацией включает теоретическую и практическую составляющие. Особенно ценятся предлагаемые кандидатом интересные концепции, новые теории и гипотезы. Немаловажным считается соответствие излагаемого материала строгим условиям ВАК (Высшая Аттестационная Комиссия).

В перечень мероприятий входят:

1. Предоставление собственного автореферата на двух языках (русский/ английский).

2. Написание и публикация нескольких научных статей в профильных изданиях.

3. Выпуск монографии или наличие запатентованного изобретения.

4. Участие в научных конференциях, симпозиумах, с целью углубиться в изучение выбранной для диссертации темы.

Все обязательные мероприятия требуют времени, поэтому проводить их параллельно с написанием диссертации крайне сложно. Практичным выходом будет заказ письменной работы у профессиональных исполнителей, например Univerest.

Как защититься без труда

Заказать написание диссертации в Univerest – значит довериться колоссальному опыту сотрудников. Они более 15 лет предлагают услуги кандидатам на получение высокой научной степени. Профессиональные авторы выбираются исходя из квалификации и положения, занимаемого в рейтинге компании.

Что гарантируется заказчику:

полная конфиденциальность и юридическое сопровождение по заключенному договору;

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полновесный объем работы с содержанием текста не менее 150 страниц;

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Важно! Компания готова исполнить заказ в самые сжатые сроки. Выполнение письменного труда в обычном порядке – 60 дней, в срочном – 14 календарных дней.