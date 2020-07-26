Меню
Поиск

USD/RUB: 71.6 EUR/RUB: 83.1 BTC/USD: 8756.9

26 августа : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Преимущества займа он-лайн

26.07.2020 09:51

Преимущества займа он-лайн

Популярность услуг, предоставляемых в режиме он-лайн, постоянно растет. Это относится и к получению займов. Тем, кто никогда не пользовался такими услугами, полезно ознакомиться с преимуществами, которые обеспечивает выдача займов он-лайн.

Основные достоинства займов он-лайн

Получение займа он-лайн позволяет воспользоваться целым рядом преимуществ. Главное из них заключается в экономии времени, которая обеспечивается тремя способами:

  • отсутствие необходимости добираться в офис финансовой организации и ждать в очереди;
  • возможность заполнения заявки в любое удобное для заемщика время;
  • быстрое рассмотрение заявки на получение займа.

Сервис Webbankir позволяет оформить займ он-лайн. Для использования этой возможности нужно совершить определенную последовательность действий, описанную ниже.

Порядок оформления займа он-лайн

Схема выдачи займа через интернет выглядит следующим образом:

  • заемщик заполняет на вебсайте форму анкеты-заявления и указывает все нужные сведения;
  • через несколько минут заемщик получает электронное извещение о предварительном решении по своей заявке;
  • заемщик отправляет по электронной почте сканы своего паспорта и других требуемых документов;
  • менеджеры финансовой организации проводят анализ полученных документов, а потом дают ответ об окончательном решении по заявке;
  • менеджеры финансовой организации высылают кредитный договор на электронную почту заемщика;
  • деньги поступают на банковскую карту клиента.

Время оформления займа он-лайн заметно короче, чем при личном визите клиента в кредитную организацию. При использовании этого способа у него уходит на получение займа обычно не больше часа. Помимо того, каждый заемщик может увидеть в любое время график возврата долга. Он видит полную сумму, которую предстоит погасить, еще на этапе оформления займа. После заключения договора каких-либо дополнительных комиссий с заемщика не взимается. Клиентам, не имеющим возможности погасить задолженность в положенный срок, предоставляется отсрочка при условии, что они известили об этом кредитора заранее. При досрочном погашении займа штраф с клиента не взимается.

Таким образом, процесс выдачи займов он-лайн довольно прост и понятен всем. Тем не менее, при использовании этой услуги нужно проявлять предельную бдительность и старательно проверять все имеющиеся сведения о кредиторе.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги