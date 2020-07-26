Преимущества займа он-лайн

Популярность услуг, предоставляемых в режиме он-лайн, постоянно растет. Это относится и к получению займов. Тем, кто никогда не пользовался такими услугами, полезно ознакомиться с преимуществами, которые обеспечивает выдача займов он-лайн.

Основные достоинства займов он-лайн

Получение займа он-лайн позволяет воспользоваться целым рядом преимуществ. Главное из них заключается в экономии времени, которая обеспечивается тремя способами:

отсутствие необходимости добираться в офис финансовой организации и ждать в очереди;

возможность заполнения заявки в любое удобное для заемщика время;

быстрое рассмотрение заявки на получение займа.

Сервис Webbankir позволяет оформить займ он-лайн. Для использования этой возможности нужно совершить определенную последовательность действий, описанную ниже.

Порядок оформления займа он-лайн

Схема выдачи займа через интернет выглядит следующим образом:

заемщик заполняет на вебсайте форму анкеты-заявления и указывает все нужные сведения;

через несколько минут заемщик получает электронное извещение о предварительном решении по своей заявке;

заемщик отправляет по электронной почте сканы своего паспорта и других требуемых документов;

менеджеры финансовой организации проводят анализ полученных документов, а потом дают ответ об окончательном решении по заявке;

менеджеры финансовой организации высылают кредитный договор на электронную почту заемщика;

деньги поступают на банковскую карту клиента.

Время оформления займа он-лайн заметно короче, чем при личном визите клиента в кредитную организацию. При использовании этого способа у него уходит на получение займа обычно не больше часа. Помимо того, каждый заемщик может увидеть в любое время график возврата долга. Он видит полную сумму, которую предстоит погасить, еще на этапе оформления займа. После заключения договора каких-либо дополнительных комиссий с заемщика не взимается. Клиентам, не имеющим возможности погасить задолженность в положенный срок, предоставляется отсрочка при условии, что они известили об этом кредитора заранее. При досрочном погашении займа штраф с клиента не взимается.

Таким образом, процесс выдачи займов он-лайн довольно прост и понятен всем. Тем не менее, при использовании этой услуги нужно проявлять предельную бдительность и старательно проверять все имеющиеся сведения о кредиторе.