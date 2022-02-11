Преимущества открытия оффшора в Гонконге и других странах

На сегодняшний день многие стремятся зарегистрировать оффшор зарубежом, ведь это отличная возможность снизить налоговую нагрузку, выйти на новый рынок. Дело в том, что оффшоры обычно открывают в странах, интересных для бизнеса. Если бизнес нацелен на торговлю в азиатских странах, то купить офшор в Гонконге можно по ссылке https://ofsh.ru/hk-registratsiya-i-otkrytie-kompanii-v-gonkonge/, он станет лучшим выходом, если же есть ориентация на рынок Евросоюза, то отлично подойдет Эстония, Кипр и другие страны, входящие в состав ЕС. Если же вас интересует рынок арабских стран, то оффшоры в ОАЭ будут незаменимыми.

Преимущества открытия оффшора за рубежом

Компания предоставляет льготные условия, позволяет в кратчайшие сроки купить уже готовый оффшор, потому что в наличии есть более 100 компаний или же делегировать задачу по регистрации иностранных компаний. Основная задача — оформить предоплату за выбранную фирму, затем запустить процесс регистрации, и отправка документов. Не стоит думать, что открыть компанию за рубежом это очень сложно, если вы обратитесь к опытным специалистам, то вам предоставят все необходимые консультации.

Вы можете открыть в некоторых странах оффшоры, при этом приобрести возможность получить резидентство, вы можете открыть целый ряд возможностей для ведения бизнеса.

Часто российские граждане могут без ограничения выбирать юрисдикции, учитывая информацию о конечных бенефициарах, это может быть подписание соглашения об избежании двойного налогообложения.

Особенности открытия оффшора в Гонконге

Также вы можете выбрать страну, чтобы зарегистрировать фирму в оффшоре, зависимо от цели, которую вы преследуете. Возможно это регистрация компании для того, чтобы получить сниженную нагрузку, возможно это выход на новые рынки, доступ к иностранному капиталу, повышение репутации бизнеса и возможно вас интересует отсутствие валютного контроля.

В большинстве своем оффшорной зоны имеют лояльное законодательство к открытию компании иностранцами, также вам может быть обеспечена простота ведения бухгалтерского учета, беспроблемное удаленное управление, а также сотрудничество на международном рынке. Для многих Гонконг — это отличная безналоговая юрисдикция, здесь отличная экономика. Компании, которые получают прибыль от зарубежной деятельности, полностью освобождаются от налогов с доходов. Открыть такую компанию можно всего за три дня, стоимость будет крайне высокая. Вам не придется ездить в стран, если вы Обратитесь к агенту, который поможет вам без проблем открыть компанию в Гонконге.