Преимущества изучения английского с нуля по аудио-урокам

Английский язык кажется сложным тем, кто только начинает постигать азы иностранной речи: в нем много времен и непривычных грамматических конструкций, а правила чтения и многочисленные исключения и вовсе могут испортить всю мотивацию.

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Чтобы не забросить учебу, попробуйте аудио-уроки: с ними вы проникнитесь ритмикой и интонациями иностранной речи, научитесь интуитивно использовать грамматические и речевые конструкции.

Основные плюсы аудио-уроков английского для начинающих

Главное преимущество – погружение в языковую среду с первых минут занятий. Естественный, «живой» акцент исключит неправильное запоминание слов и выражений, поможет натренировать навыки аудирования, что особенно важно для тех, кто планирует использовать иностранный язык в работе, путешествиях или повседневной жизни.

Кроме этого, аудиоуроки:

логически выстроены от простого к сложному;

не скучные, как традиционные учебники;

удобно слушать в любом месте: по дороге домой, в общественном транспорте, во время занятий спортом;

различаются по темам, поэтому можно выбрать наиболее интересный материал;

позволяют настроить скорость воспроизведения для лучшего восприятия.

Аудиоуроки не требуют визуальной концентрации, как при занятиях по учебникам или видеоматериалам. Поэтому вы сможете постигать иностранную речь даже в фоновом режиме, просто слушая и повторяя речевые конструкции за диктором.

Советы для тех, кто только начинает заниматься

Чтобы знакомство с английским перешло в устойчивую симпатию, воспользуйтесь советами наших экспертов:

постепенно усложняйте занятия, не спешите браться за грамматику, пока не освоите принципы чтения, произношения;

почаще повторяйте иностранную речь за диктором, а еще лучше – записывайте свое произношение и сравнивайте с эталоном;

обязательно перенимайте интонации и особенности акцента – они делают язык живым;

не останавливайтесь на «школьном» формате: современные аудиоуроки включают в себя фрагменты популярных песен, фильмов и мультфильмов, театральных сценок, интересные подкасты.

Если располагаете временем, то алгоритм занятий выстраивается так: «Слушаем – Изучаем – Повторяем». То есть, сначала вы знакомитесь с материалом, обращаете внимание на непонятные слова и сложные моменты.

Затем разбираете транскрипцию занятия, учите новые слова и выражения. В конце снова включаете урок, чтобы вместе с диктором повторить весь материал от начала до конца.

Если же занятие проходит в фоновом режиме, то разбор материала совмещается с прослушиванием. Эксперты рекомендуют обязательно ставить урок на повтор, чтобы закрепить и отработать новые слова и фразы.

Впрочем, главный секрет успешного изучения английского с нуля по аудиоурокам – регулярность. Лучше заниматься каждый день понемногу, чем выделять часы на иностранный язык пару раз в неделю. Будьте последовательны и настойчивы – и обязательно добьетесь успеха!