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Преимущества использования климазон для волос

Автор На чтение 2 мин Просмотров 12 Опубликовано

климазон для волос

Предшественниками современных климазон для парикмахерских и салонов красоты считаются сушуары. Но они постепенно отходят на второй план. Более прогрессивным и удобным решением считается климазона. С помощью этого оборудования можно вывести на более высокий уровень качества оказываемых услуг. К основным плюсам использования представленного оборудования стоит отнести:

  • ускорение процесса проникновения вещества в структуру волоса посредством воздействия инфракрасных лучей;
  • улучшение кровообращения;
  • сохранение эффекта от окрашивания на протяжении более длительного времени по причине более глубокого проникновения пигмента;
  • ускорение процесса восстановления волос.

Где заказать климазоны для парикмахерских в Москве

Если вы планируете открытие нового салона или хотите освежить интерьер в действующем салоне, то посетите интернет-магазин «ТопСалона». В его каталоге представлен большой выбор климазон для волос проверенных торговых марок. Так как поставщик сотрудничает напрямую с большинством производителей, он гарантирует лучшее соотношение цены и качества. На все модели предоставляется фирменная гарантия.

В представленном магазине работают опытные консультанты, которые при возникновении сложностей помогут с выбором оборудования для вашего салона красоты или парикмахерской. При выборе климазоны нужно учитывать особенности конкретного помещения, где они будут установлены. В продаже есть мобильные модели. Это климазоны на штативах, которые можно перемещать с одного места на другое. Этот вариант считается оптимальным для небольших помещений. Если площадь позволяет, то можно заказать и установить стационарные модели климазон, которые непосредственно крепятся к стене.

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