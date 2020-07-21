Преимущества использования американских диванов в современных интерьерах

Преимущества использования американских диванов в современных интерьерах21.07.2020 10:18
Американцы во всем ценят простоту, комфорт, удобство и демократичность. Они предпочитают проводить свободное время с родственниками и близкими, часто собираются большими компаниями дома, чтобы посмотреть интересный фильм, пообщаться. Поэтому в их гостиных комнатах практически всегда главенствующее место занимает просторный мягкий диван с высокой спинкой, подлокотниками. Сегодня традиции американцев перенимают и жители других стран.
Американские диваны в интерьерах: особенности мебели
Подражая свободолюбивым и дружелюбным жителям США, американские диваны используют в интерьерах по всему миру. Эта мебель имеет несколько характерных особенностей. К числу основных относится большой размер и объем. Диван действительно занимает много места, поэтому подходит только для просторных гостевых комнат. Обязательная его составляющая – большая спинка, вызывающая ассоциации с отдыхом и расслаблением. Она может состоять из обивки и мягкого наполнителя или из ряда больших подушек.
Конструкция американских диванов проста – линейная или угловая. Сиденья разбиваются визуально на сегменты. Большинство прямых моделей рассчитаны на 2-3 места. Г-образная мебель предназначена для 4 и более человек. Дополняются диваны круглыми либо скошенными подлокотниками.
Наиболее востребованы трансформируемые конфигурации. Благодаря этому диван превращается в спальное место для гостей, если те засиделись после приятно проведенного вечера.
Тонкости дизайна американских диванов
Мебель в американском стиле представлена в продаже огромным количеством решений. Но есть у нее несколько объединяющих характеристик – это:
- классический облик;
- невысокие деревянные ножки, украшенные резными деталями;
- натуральная обивка (кожа, замш, гобелен, велюр);
- аксессуары в виде декоративной фурнитуры, образующей рельефную красивую стяжку.
На сайте https://dg-home.ru/ можно узнать больше об интерьерах в разных стилях, в том числе в американском. Примечательно, что диваны данной группы нуждаются в грамотном планировании остального пространства помещения. Важно, чтобы в комнате присутствовали:
- многочисленные декоративные подушки;
- массивные шторы обязательно теплых оттенков;
- светильники с абажурами.
Допускается размещение ковров с высоким ворсом, шкур животных или их имитаций и других атрибутов, ассоциирующихся с комфортом и отдыхом.
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