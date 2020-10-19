Преимущества и недостатки онлайн-кредитов

Онлайн кредитование развивается активно. Экспресс-ссуда считается одним из самых востребованных продуктов в финансовой сфере. Многие оформляют займы и вполне довольны условиями. Однако прежде чем воспользоваться услугой, рекомендуется узнать о ней больше.

Основные преимущества экспресс-кредитов

У онлайн-займов широкий спектр плюсов. На сайте МФО и банков они расписаны подробно. Наиболее весомые:

Оперативное рассмотрение заявки. Чаще всего ответ приходит в течение суток. Некоторые кредитные организации присылают решение за 1-3 часа. Благодаря такой оперативности можно получить необходимую сумму в максимально короткие сроки.

Минимальный пакет документов. МФО и банки требуют предоставить копию паспорта и ИНН, реже нужна справка с места работы о размере заработной платы. Поручитель и залог не нужны.

Быстрый перевод денег. Для получение требуемой суммы не нужно приходить в офис. Деньги будут переведены на указанную банковскую карту или электронный кошелек. После одобрения они поступают на счет в течение 1-3 часов. Реже приходится ждать сутки.

Широки выбор кредитных организаций. В финансовой сфере работает несколько сотен банков и МФО, готовых выдать экспресс-ссуду. Чтобы не запутаться среди них, проще воспользоваться специализированными сервисами. Благодаря фильтрам можно выставить определенные параметры и сузить поиск. Система выдаст оптимальные варианты, среди которым можно выбрать наиболее подходящий.

Немаловажной деталью выступает возможность оформить заем клиентам, входящим в группу риска – пенсионерами, студентам, инвалидам, безработным. Кроме этого, заемщикам одобряются ссуды при наличии плохой кредитной истории.

Есть ли у экспресс-кредитов минусы?

У онлайн кредитования есть ряд недостатков, которые нужно учитывать. Основные:

Высокая ставка. Процент начисляется ежедневно, средний размер – 2-5%.

Небольшой срок. Финансовые компании выдают ссуды на период 1-30 дней. Реже встречаются МФО и банки, оформляющие займы на срок до 2 месяцев.

Жесткие штрафы. За просрочки начисляются дополнительные проценты.

Мошенничество. Многие МФО обирают клиентов, приписывая комиссии, сборы, штрафы.

У онлайн-кредитов есть преимущества и недостатки. Финансовые эксперты рекомендуют прибегать к ним, когда срочно нужна небольшая сумма. Удастся получить ее за короткий срок, но проценты будут начисляться каждый день. При наличии других вариантов лучше прибегнуть к ним, чтобы не мирится с серьезными издержками.