Преимущества и недостатки BPM-системы

BPM – система, позволяющая управлять различными бизнес-процессами. Ее внедрение в работу компаний позволяет моделировать, выполнять, контролировать и оптимизировать бизнес-процессы. При условии оптимальной настройки процессного управления работа подразделений фирмы будет отличаться эффективностью, результативностью и слаженностью. В итоге руководители компании могут рассчитывать на достижение всех поставленных целей.

BPM система позволяет повысить эффективность управления и работы организации в целом. Для достижения такого результата система управления бизнес процессами компании помогает выполнить сразу несколько задач. Во-первых, она ускоряет бизнес-процессы путем автоматизации большинства выполняемых операций. Во-вторых, эта система обеспечивает прозрачность всех процессов. За счет этого необходимый результат достигается в четко обозначенные сроки.

В-третьих, внедрение такого инструмента в работу компании повышает эффективность труда сотрудников и исполнительскую дисциплину. Эта система также внедряется для того, чтобы собирать актуальные данные о различных процессах.

Преимущества

Если выделять ключевые преимущества данного инструмента, то стоит сделать акцент на таких моментах:

Эффективность. Эта система необходима для автоматизации стандартных процессов и оптимизации сложных задач. Ее внедрение обеспечивает возможность устранения лишних операций и упрощения взаимодействия между персоналом. За счет этого наблюдается рост производительности компании.

Быстрое получение экономической выгоды. Внедрение BPM системы позволяет рассчитывать на то, что все сопутствующие расходы окупятся довольно-таки быстро.

Гибкость. Эта система помогает компании оставаться конкурентоспособной, несмотря на быстрые изменения на рынке. Правильная настройка BPM обеспечивает быструю адаптацию к изменениям и достижение прогресса.

Возможность визуализации. Благодаря тому, что процессы моделируются с помощью графических нотаций, возникает возможность лучше понять их особенности и слабые места.

Экономия. За счет того, что рабочие процессы фирмы оптимизируются, происходит существенное сокращение ее операционных расходов.

Прозрачность. Внедрение такого инструмента упрощает процесс контроля бизнес-процессов, а также предоставляет возможность выявления и устранения «узких» мест.

Простота в обучении. Знакомство с BPM системой не вызовет у сотрудников каких-либо трудностей.

Стандартизация результатов и сроков. Эта особенность BPM систем обеспечивает уменьшение влияния человеческого фактора на конечный результат.

Результативность. Быстрое достижение результатов обеспечивается за счет того, что персонал выполняет только профильную работу.

Нужно отметить еще одно очевидное преимущество данной системы – удовлетворенность сотрудников компании. Им гораздо проще решать поставленные задачи при условии понятности и логичности рабочего процесса. В такой ситуации им не приходится совершать необязательных действий.

Недостатки

Эта система имеет минимум недостатков. Среди основных минусов нужно отметить потребность в разработке и поддержке интеграции с внешними системами. Еще один недостаток заключается в том, что не всеми бизнес-процессами можно управлять с помощью BPM.

Остается добавить, что обычно такие инструменты внедряют в свою работу крупные компании с большим количеством сотрудников, подразделений и стандартизированных процессов. Для таких организаций крайне важна эффективная коммуникация между всеми задействованными лицами.