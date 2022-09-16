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Преимущества и недостатки BPM-системы

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BPM – система, позволяющая управлять различными бизнес-процессами. Ее внедрение в работу компаний позволяет моделировать, выполнять, контролировать и оптимизировать бизнес-процессы. При условии оптимальной настройки процессного управления работа подразделений фирмы будет отличаться эффективностью, результативностью и слаженностью. В итоге руководители компании могут рассчитывать на достижение всех поставленных целей.

BPM система позволяет повысить эффективность управления и работы организации в целом. Для достижения такого результата система управления бизнес процессами компании помогает выполнить сразу несколько задач. Во-первых, она ускоряет бизнес-процессы путем автоматизации большинства выполняемых операций. Во-вторых, эта система обеспечивает прозрачность всех процессов. За счет этого необходимый результат достигается в четко обозначенные сроки.

Преимущества и недостатки BPM-системы

В-третьих, внедрение такого инструмента в работу компании повышает эффективность труда сотрудников и исполнительскую дисциплину. Эта система также внедряется для того, чтобы собирать актуальные данные о различных процессах.

Преимущества

Если выделять ключевые преимущества данного инструмента, то стоит сделать акцент на таких моментах:

  • Эффективность. Эта система необходима для автоматизации стандартных процессов и оптимизации сложных задач. Ее внедрение обеспечивает возможность устранения лишних операций и упрощения взаимодействия между персоналом. За счет этого наблюдается рост производительности компании.
  • Быстрое получение экономической выгоды. Внедрение BPM системы позволяет рассчитывать на то, что все сопутствующие расходы окупятся довольно-таки быстро.
  • Гибкость. Эта система помогает компании оставаться конкурентоспособной, несмотря на быстрые изменения на рынке. Правильная настройка BPM обеспечивает быструю адаптацию к изменениям и достижение прогресса.
  • Возможность визуализации. Благодаря тому, что процессы моделируются с помощью графических нотаций, возникает возможность лучше понять их особенности и слабые места.
  • Экономия. За счет того, что рабочие процессы фирмы оптимизируются, происходит существенное сокращение ее операционных расходов.
  • Прозрачность. Внедрение такого инструмента упрощает процесс контроля бизнес-процессов, а также предоставляет возможность выявления и устранения «узких» мест.
  • Простота в обучении. Знакомство с BPM системой не вызовет у сотрудников каких-либо трудностей.
  • Стандартизация результатов и сроков. Эта особенность BPM систем обеспечивает уменьшение влияния человеческого фактора на конечный результат.
  • Результативность. Быстрое достижение результатов обеспечивается за счет того, что персонал выполняет только профильную работу.

Нужно отметить еще одно очевидное преимущество данной системы – удовлетворенность сотрудников компании. Им гораздо проще решать поставленные задачи при условии понятности и логичности рабочего процесса. В такой ситуации им не приходится совершать необязательных действий.

Преимущества и недостатки BPM-системы

Недостатки

Эта система имеет минимум недостатков. Среди основных минусов нужно отметить потребность в разработке и поддержке интеграции с внешними системами. Еще один недостаток заключается в том, что не всеми бизнес-процессами можно управлять с помощью BPM.

Остается добавить, что обычно такие инструменты внедряют в свою работу крупные компании с большим количеством сотрудников, подразделений и стандартизированных процессов. Для таких организаций крайне важна эффективная коммуникация между всеми задействованными лицами.

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