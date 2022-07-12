Преимущества бк 1win: надежность превыше всего

На рынке спортивных ставок компания появилась 14 лет назад. Целевая аудитория букмекерской конторы Onewin — это представители стран бывшего Советского Союза. В 2011 году был выпущен официальный сайт в интернете, и у пользователей появилась уникальная возможность совершать ставки на любимые спортивные дисциплины даже не выходя из дома. Бренд 1win представлен на сегодняшний день в 51 стране.

Главным преимуществом БК 1win по адресу https://kinoroliks.ru/ является надежность. Стабильность и скорость выплат доказывают это, поэтому клиентская база только пополняется из года в год. Пользователям очень удобно совершать ставки, потому что 1 win обслуживает клиентов не только через официальный ресурс, но и с помощью мобильного приложения. А еще немаловажным фактом является то, что величина коэффициента здесь очень привлекательная. Не уступает конкурентам нисколько. А размер маржи колеблется в пределах 5-7%.

Финансовые транзакции в букмекерской конторе Onewin

После того как пользователь создаст аккаунт на сайте букмекера, он должен пройти процесс верификации. Для этого нужно предоставить копии страниц с паспорта или удостоверения личности.

1win официальный портал работает с несколькими платежными системами, поэтому каждый клиент сможет для себя выбрать наиболее удобный:

электронные кошельки ЮМани, WebMoney, Qiwi;

банковские карты Тинькофф, Сбербанк, Mastercard и Visa;

криптовалюта;

онлайн-переводы;

мобильные операторы.

Все необходимые условия по выплатам подробно расписаны на сайте букмекера 1 Вин. Вывод денег происходит быстро. Клиенты получают свои деньги сроком от 1 до 5 суток. Если выигрыш крупный, то выплата рассматривается в индивидуальном порядке.

Надежная служба поддержки

У БК 1win официальный сайт не является единственной площадкой для составления обращения. Как вообще можно получить поддержку от букмекера:

в живом чате на сайте;

по телефону горячей линии — 8 (800) 301 77-89;

по электронной почте — contact@1win.xyz;

через профили в социальных сетях — Telegram, VK, Instagram, YouTube.

Каждый из вариантов связи с 1 win используется активными игроками. Некоторые из них просто чуть более популярны, но качество предоставляемых услуг от этого не ухудшается. Самым удобным вариантом считается живой чат, доступный также через 1win зеркало.

Лайв-чат

Самый простой способ получить помощь у 1win online, для которого не потребуется ничего, кроме открытого сайта букмекера. Для связи необходимо найти в правом нижнем углу синий значок, на котором изображены 2 диалоговых окна.

После нажатия нужно выбрать тему обращения, указать ID аккаунта (можно посмотреть в личном кабинете на сайте) и ввести сообщение. Как только найдется свободный сотрудник службы поддержки, он ответит на ваше обращение и предоставит необходимую информацию или решит проблему. Чаще всего ответа необходимо ждать не более 5 минут.

Телефон горячей линии

1win букмекерская контора предоставляет возможность даже позвонить по бесплатному номеру, работающему на территории РФ. Такой вариант подойдет тем, кто проживает на данный момент в России, но по какой-то причине не имеет подключения к интернету. Время соединения с оператором составляет около 5 минут, в некоторых случаях оператор ответит лишь через 20-30 минут, что случается при чрезвычайных нагрузках, нетипичных для этого времени суток.

Как необходимо общаться с сотрудником ванвин по телефону:

выпишите на бумаге или в электронном документе тему обращения и вопросы, которые у вас есть, это позволит сразу ввести оператора в курс дела;

также стоит записать номер счета и личные данные, они могут потребоваться для подтверждения, что именно вы являетесь владельцем лицевого счета, с которым хотите совершить действие через саппорт;

рассказать все важные детали;

отвечать на любые вопросы, которые задаст оператор.

Никогда не стоит поднимать голос или ругать сотрудников onewin, они раньше не встречались с вами, их цель — помочь вам. Но в случае неподобающего поведения оператор не сможет вести нормальный диалог.

Электронная почта

Не самый быстрый вариант, так как время получения ответного письма может затянуться на несколько часов. Обратиться в поддержку можно с любого адреса электронной почты. Но лучше написать с того, что был указан при регистрации игрового счета.

Социальные сети

Если хочется быстро получить ответ и сохранить историю сообщений от ванвин, то можно обратиться за помощью через одну из доступных социальных сетей: Telegram, VK, Instagram, YouTube. Лучше всего для этих целей подходит Telegram, куда компания постоянно постит ссылки на 1вин зеркало, сообщает об актуальных акциях и проводит розыгрыши.

Также обращение через Телеграм считается одним из самых быстрых методов. Этот развивающийся мессенджер быстро набирает публику, поэтому один вин делает большой упор именно на своем личном канале, стараясь показать себя с лучшей стороны. В среднем сотрудник отвечает за 10 минут.

Почему обращаются в поддержку

Не все из способов поддержки работают круглосуточно. Так, в группе в VK или на электронную почту могут ответить только в рабочее время. Поэтому и созданы канал в Телеграме и живой чат на самом сайте 1win, вход на который можно осуществить с любого устройства.

Почему клиенты букмекерской конторы чаще всего обращаются в поддержку:

задержка вывода или депозита;

необходимо пройти процедуру верификации;

получить ссылку на скачивание приложения на компьютер или телефон;

вопросы по ставкам, их отмене при переносе событий и т.д.

Не стоит бояться обратиться в службу поддержки ванвин. Для компании будет лучше, если вы уточните любой нюанс, чтобы избавить вас от сомнений. Если требуется сменить валюту счета или любое другое действие, непредусмотренное правилами площадки, то обратитесь в службу поддержки любым способом. Сотрудник постарается сделать все, что в его силах.

Независимо от выбранного метода обращения за помощью, необходимо быть открытым, приветливым и идти на контакт. Только так сотрудник 1win online сможет собрать всю информацию для полноценной помощи. Заведомо ложная информация может привести к наложению ограничений и даже блокировке.