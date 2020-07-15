Преимущества аренды строительного инструмента у надежной прокатной компании в Москве

Ремонт в помещении требует правильного выбора не только строительных материалов, но и специального инструмента. Перед потребителями стоит выбор – купить его или взять в аренду. Если речь идет о мелком инструментарии (молоток, пила, шуруповерт и т. д.), то в данном случае можно потратить небольшую сумму и приобрести все необходимое, а более дорогие инструменты рациональнее арендовать на время.

Воспользоваться выгодным предложением аренды вы можете, обратившись к услугам специализированной компании Беринапрокат, где можно найти все необходимое для качественного проведения ремонтных и строительных работ. К преимуществам такого сотрудничества можно отнести доступные цены, прозрачные условия и большой выбор любых профессиональных инструментов, которые можно взять во временное пользование на любой срок.

Рекомендации по выбору

Дорогостоящие инструменты не всегда выгодно покупать, да и не каждый может себе их позволить. При выборе эксперты рекомендуют обращать внимание на такие нюансы:

Яркая упаковка, красивые надписи и наклейки – это не показатель качества, за нами может скрываться некачественные изделия.

Функциональность, многие инструменты могут выполнять несколько опций, это позволит сэкономить на аренде.

Каждый инструмент должен соответствовать требованиям и стандартам. Например, если ищете дрель для замешивания бетона, то ее мощность должна быть от 1000 Вт и больше. В данном случае лучше проконсультироваться с экспертами, которые посоветуют оптимальный вариант.

С инструментом должно быть удобно работать. Например, при оценке перфоратора учтите не только мощность, но и силу удара в Дж.

Легкость – не признак плохого качества. Например, лучше работать с легкими по весу шуруповертом, так его будет удобней удержать в руке.

Важно помнить, что все детали и элементы должны быть качественными, к примеру, крепежные элементы, болты, шестеренки, звездочки, ведь от этого зависит долговечность инструмента – вы будете уверены, что во время работы он не сломается.

Какие инструменты арендовать

Во время строительства могут потребоваться самые различные инструменты, все зависит от сложности и масштаба возводимой конструкции. Условно их можно разделить на три вида: ручные, измерительные, электроинструменты. Каждый из них включает несколько подвидов.

Среди основных ручных изделий можно выделить наиболее популярные:

Шпатель, мастерок, кельма. С их помощью выполняются отделочные и штукатурные работы, инструмент используется для подачи раствора на место назначения.

Маяк. С его помощью выравнивается поверхность.

Терка. Если хотите получить идеально ровную поверхность, то без терки или полутерки не обойтись.

Валик, кисть. Они нужны в том случае, если вы занимаетесь покраской стен или оклейкой обоев.

Отвертки. Закрутить или открутить шурупы без отвертки сложно и на это уходит больше времени.

Также не обойтись без молотка, ведра, киянки, газовых и гаечных ключей.

Помимо профессионального оборудования в аренду можно взять и более мелкие изделия:

Рулетку. Она поможет измерять расстояние в пространстве, обозначить рабочую зону, убедиться, что все выполняется в нужном направлении – ровно и с точностью, ведь если есть изъяны и отклонения, то больше сил и времени будет потрачено на исправление.

Уровень. Любые проемы (оконные, дверные, ниши) выставляются при помощи уровня, который обеспечивает максимальную точность.

Угольник. Он принимает участие в подготовке материала, после можно приступить к установке. Также подойдет для обработки дополнительного материала.

Важными инструментами является линейка, она помогает контролировать качество выполненной работы, штангенциркуль, который поможет вам подобрать отверстие для сверла и правильно подобрать само сверло. Для выставления вертикальных ограждений внутри помещения используйте отвес.

Электроинструменты значительно упрощают работу и отлично справляются с задачей в тех местах, где ручная сила не подходит. Среди электроинструментов эксперты выделяют:

Перфоратор. С его помощью можно просверлить отверстие в стене, представленные в каталоге модели помогут просверлить отверстие даже в бетонных конструкциях. Также можно использовать электродрель.

Болгарку. Еще можно встретить такое название как угловая шлифовальная машина. Она поможет не только отшлифовать поверхности различных плоскостей, но и отрезать материал на подходящие отрезки/части.

Плоскошлифовальную машинку. Здесь нужно правильно подобрать подходящий вариант. Например, можно арендовать вибрационную плоскошлифовальную машинку, ленточную или круговую. Дисковую пилу можно использовать для пиления пиломатериалов, при установке дисков для пиления камня.

Удобным и практичным изделием является шуруповерт. Он поможет за считанные минуты закрутить или открутить десятки саморезов. Если нужно подготовить пиломатериал, не обойтись без электрорубанка. Также с его помощью затачивают инструменты.

Еще одним важным изделием является строительный фен. Он предназначен для тепловой обработки деталей, поверхностей. Если нужно точно отрезать деталь по заданной длине, сделать на ней точные надрезы, то арендуйте торцовочный станок.

Арендовать или купить: что лучше

Если вы крупная строительная фирма с постоянным потоком заказов, то большинство инструментов, которые используются постоянно, лучше купить в личное пользование, а то оборудование, которое необходимо для разового выполнения работ, лучше взять в аренду.

Если же вы – небольшая строительная компания либо частное лицо, то покупать инструменты невыгодно. Преимущества заключения договора на временное пользование:

Аренда строительного инструмента не требует больших инвестиций. Оформить договор аренды можно в тот момент, когда он необходим, это может быть почасовая аренда, на несколько дней, неделю и более длительное время.

Не нужно выделять деньги для содержания инструмента, нет необходимости обустраивать помещение для его хранения, покупать смазки, детали, проводить замену запчастей – все эти обязательства берет на себя компания-арендодатель.

Качество изделий, а от этого напрямую зависит эффективность. Компания заботится о надежности и работоспособности инструментов, предлагая клиентам мощное и эффективное оборудование.

Арендодатель систематически пополняет каталог более современным и мощным оборудованием для проведения различных видов работ, постоянно диагностирует оборудование на предмет работоспособности, при необходимости проводится замена изношенных механизмов и деталей.