TCL – международный бренд, предлагающий широкий ассортимент электроники. Модельный ряд включает в себя дисплеи, телевизоры, кондиционеры, бытовую технику, а также мобильные девайсы. На российском рынке компания работает не так давно. Однако ее деятельность началась еще в 1981 году. Корпорация объединяет в себе производственные площади и центры разработки, благодаря чему в продукции используются инновационные технологии, повышающие ее качество и функциональность.

Под маркой TCL выпускается разнообразная техника. В том числе среди продукции есть и стиральные машины с функцией сушки. Модели от производителя сочетают в себе относительно невысокую стоимость и функциональность.

Модельный ряд бренда TCL

В ассортименте компании представлено две модели стиральных машин с фронтальной загрузкой, оснащенных системой сушки. Оба варианта отличаются функциональностью и стильным дизайном. Они отлично вписываются в интерьер.

Первая из них стирально сушильная машина TCL TWF80. Она рассчитана на загрузку 8 кг белья для стирки. Максимальный объем белья для сушки – 5 кг. От марки TCL стирально-сушильная машина работает на инверторном двигателе. Он обеспечивает повышенную производительность, высокий КПД, сниженный уровень шума в процессе использования. Особенность таких моторов заключается в применении инверторного преобразователя, управляющего вращением ротора. Такая конструкция позволяет регулировать уровень мощности и экономить на электроэнергии. Еще одно преимущество инверторных двигателем – увеличенный срок службы за счет отсутствия нагрева.

От компании TCL стиральная машина с сушкой оснащается дополнительным функционалом:

Стирка паром – режим предполагает образование обеззараживающего пара в нижней части барабана. Паровая обработка белья уничтожает бактерии, удаляет пыльцу, шерсть животных;

Air Fresh – обработка горячим воздухом без использования воды и моющих средств. Режим позволяет быстро освежить одежду, удалять неприятные запахи;

Специальный низкотемпературный режим сушки для ухода за бельем из деликатных тканей. Сушка может производится как отдельно, так и при завершении цикла стирки;

Режим очищения – обеспечивает гигиену уплотнителя, именно на нем, как правило, накапливаются остатки пены и моющего средства;

Барабан оснащен системой подсветки. Она выполняет не только декоративные функции, но еще и не позволит забыть внутри барабана ни одной даже самой маленькой вещи.

Вторая модель в серии — стирально сушильная машина TCL TWF100-N12312EHA07e. В режиме стирки она рассчитана на загрузку 10 кг белья. Модель работает на базе прямого безременного привода, мощный мотор крепится напрямую к барабану. Такая конструкция обеспечивает пониженный уровень шума, вибраций, а также потребления воды и электроэнергии. В модели также присутствует режим стирки паром, низкотемпературной сушки, система прочистки путем распыления уплотнителя дверцы. Дополнительно предусмотрена функция отложенного старта на срок до 24 часов, возможность дозагрузки белья после запуска цикла без необходимости повторного старта, система Drum Clean для промывки внутреннего цилиндра. При необходимости панель управления может быть заблокирована для защиты от детей.

Вывод

Стирально-сушильные машины от бренда TCL – практичное и современное решение. Модель отличаются расширенным функционалом. Система подачи пара позволяет обеспечить гигиеническую обработку белья. Режим сушки может быть запущен как отдельно, так и в составе программы стирки.