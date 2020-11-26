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Прага готова подарить гостям незабываемые впечатления

26.11.2020 20:55

Прага является столицей Чехии, одной из самых красивых в Европе, где до сих пор сохранилась средневековая архитектура. Каждый мечтает оказаться здесь, похожим на сказку городе, хотя бы ненадолго. Поэтому стоит узнать, какие интересные места надо обязательно посетить в Праге.

Надо заметить, что экскурсии в Старый Город, лицезрение древних храмов с обязательной трапезой в здешних ресторанчиках, с дегустацией наивкуснейшего пива – это традиционный маршрут всех туристов, который известен всем гостям города, поэтому рассмотрим другие варианты интересных развлечений.

Прогулка по Карловому мосту

Этот мост является визитной карточкой столицы Чехии. Он длиной в полкилометра перекинут через реку Влтава соединяя Пражский Град и Старый Город. Отсюда можно увидеть и запечатлеть необыкновенные панорамы из сердца Праги. Мост довольно популярен среди гостей города, поэтому рекомендуется посетить его ранним утром.

Ужин в ресторане Výtopna

А вечером непременно посетите оригинальный пивной ресторанчик в Праге под названием Výtopna, здесь подается пиво в зале, декорированном под железную дорогу, а столы расположены в паровозиках. Порадуют цены, за кружку пива здесь придется отдать всего лишь 2 евро, горячие блюда будут стоить 7-8 евро. Большинство работников здесь общаются на русском, что является дополнительным преимуществом.

Прага готова подарить гостям незабываемые впечатления

Прогулка по Пражскому Граду

Пражский Град представляет собой крепость с целым ансамблем зданий, фортов и храмов, в настоящее время представляющий из себя огромный музей и одновременно резиденцию президента Чехии. Самыми посещаемыми достопримечательностями Града являются: собор Святого Вита, летний дворец королевы Анны и ворота Матиаша. Эти достопримечательности рекомендуется посещать утром, когда здесь меньше народа.

Испытать удачу в игорном заведении Atrium Prague

Любители азартных игр, особенно, покера, заинтересует заведение Atrium Prague. Именно здесь, в течение долгого времени, постоянно проходили самые крупные покерные турниры наподобие European Poker Tour. Это знаменитое место следует обязательно посетить, чтобы в наши дни поиграть в рулетку, блэкджек, баккару и покер на любые ставки. За этими столами для покера обычно бывают туристы-любители, более опытным игрокам не составит труда отлично провести время и хорошо заработать на них.

Также интересно провести время за азартными развлечениями можно в отеле Hilton, где ставки составят 15-20 евро на рулетке. Если посещать игорное заведение не хочется или уже нет сил после долгой ходьбы по экскурсиям, можно увлекательно провести время не выходя из номера отеля, например, покер-рум Partypoker sochi предлагает сыграть в покер онлайн.

Восхождение на Петршинский холм

Петршинский холм, расположенный на левобережье Влтавы, дарит прекрасный панорамный вид на достопримечательности Старого Города, Пражского Града, Винограды, Градчаны и других знаменитых районов чешской столицы. Сочетая красные крыши домов, построенных ещё в далеком средневековье и красавицы — Влтавой радуют взор, открывая захватывающее зрелище. Оказавшись ещё выше, на Петршинской башне, можно отдохнуть в кафе, за чашкой ароматного кофе и попробовать воздушное пирожное, что значительно опустошит кошелек всех желающих.

На холм можно подняться на старинном фуникулере, который курсирует туда и обратно через каждые 15 минут. Цена проезда в 2 стороны будет составлять 24 кроны или 1 евро.

Отправиться в Кутну-Гору

Интересно будет побывать в небольшом городке к востоку от Праги под названием Кутна-Гора, до которого можно доехать на электричке за полчаса. Известность городу придал кладбищенский готический костел, где интерьер на 100% отделан человеческими костями (около 40,000 скелетов). Необычный дизайн был создан рандомно, так как мест на средневековом захоронении не хватало, кости стали вытаскивать из могил и использовать для заполнения будущего храма.

Фамильный герб, люстра, декорации – здесь кости везде. Это создает жуткое зрелище убранства, как в фильме ужасов, что вызывает определенный интерес у посетителей этого готического собора.

Прага готова подарить гостям незабываемые впечатления

Прочие занятия

Безусловно, это не все идеи, как интересно и незабываемо провести свой отдых в Праге. Также можно посмотреть на «поющие фонтаны», отправиться на экскурсии по многочисленным музеям, осмотреть окрестные замки, устроив пикник в одном из парков Праги, просто погулять по красивому городу. А вечером провести время с друзьями за азартными играми, как многие из известных людей этой столицы.

Прага готова подарить гостям незабываемые впечатления

По материалам: Pokerexpert.org

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