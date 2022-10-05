Повысить лайки в Тик Токе бесплатно и подняться в топ

Уверенные пользователи Тик-Тока знают несколько приемов, позволяющие им повысить лайки бесплатно и подняться в топ. Именно попадание в ТОП позволяет блогеру получить большое количество новых подписчиков и впоследствии сделать из своей странички бизнес аккаунт, приносящий хороший доход. https://martinismm.com/ — эта площадка может накручивать лайки, просмотры и подписчиков в 9 соцсетях.

Всё про лайки в Тик Токе и как их получить в больших количествах

Один из бесплатных способов раскрутки профиля и сбора лайков – это репост своего ролика в Инстаграм.

Чтобы сделать это правильно нужно провести несложные настройки в личных данных Тик Тока, а именно:

Связать обе сети через регистрацию. Другими словами нужно открыть Тик Ток и авторизоваться в нем при помощи логина и пароля от Инстаграм. После этого станут доступны новые кнопки для работы, позволяющие делиться своими роликами в ленте другой сети. Нажать на кнопку видео ролика с изображением жирной стрелки, которая транспортирует его в Инсту.

В результате публикация станет видна на обеих площадках. Если зрителю станет интересно и он перейдёт в ваш профиль, то он сможет подписаться и оставить сердечко на странице Тик-Тока. Собирать таким способом лайки для выход в топ выгодно, но в этом способе нет гарантий, что результат будет достигнут за короткий срок. Лучше воспользоваться гарантированной накруткой живых лайков в Тик Ток от специализированного сервиса https://doctorsmm.com за небольшую плату.

Сайт «ДокторСММ» вошёл в пятёрку самых популярных сервисов, позволяющих за небольшое вознаграждение получить нужное количество лайков для продвижения в топ-10. Важное преимущество платного способа – это быстрый результат, который не заставит себя ждать.

Счетчик лайков набирается примерно за пару часов, а все, кто их поставил, являются живыми пользователями, реально просмотревшими публикацию. Лайки не исчезнут с поста даже через месяц, так как ресурс гарантирует это. Средняя цена на сайте за сотню сердечек равно всего 8 рублей. Если провести сравнительный анализ, то такого низкого ценника не найти не на одном СММ-портале. Важно, что прибегая к платному варианту, вы можете сами контролировать количество нужных лайков и при необходимости докупать их на сайте, расплачиваясь привычным способом.

Большинство популярных блогеров не скрывает, что такая методика позволяет им не терять своей популярности и всегда держаться на первых позициях в топе.