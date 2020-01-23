Пошаговое оформление кредитов по залог

В настоящее время довольно часто возникают ситуации, когда срочно требуется значительная сумма денег. Один из наиболее простых путей разрешения подобной ситуации — кредит под залог недвижимости. Одним из ведущих лидеров подобного финансирования сегодня выступает известный банк – МосИнвестФинанс.

Разнообразие кредитно-финансовых услуг детально перечислено на сайте https://mosinvestfinans.ru/. Любой потенциальный заемщик может ознакомиться с перечнем услуг и условий. Убедившись в выгодности предложений, каждый желающий может стать клиентом банка.

Преимущества МосИнвестФинанс

Банк предоставляет кредит наличными под залог недвижимости на очень выгодных условиях. В отличие от большинства кредитно-финансовых организаций, банк ссужает деньги под небольшой процент и при этом:

не требует справок;

не нуждается в предоставлении поручителя;

берет расходы по оформлению сделки на себя;

ипотека под залог недвижимости до 90% от цены объекта;

кредитная история не принимается во внимание;

не требует подтверждения дохода;

возможно рефинансирование поточных кредитов;

деньги выдаются в день обращения.

Для удобства клиентов время рассмотрения заявок может составлять от 30 минут. Внимательный персонал и опытные консультанты обеспечивают максимальный комфорт клиента как при оформлении кредита, так и при его погашении. А разнообразие сроков и вариантов погашения кредитов являются дополнительной выгодой для заемщиков.

Пошаговое оформление кредитов

Современная жизнь навязывает высокие скорости решения различных вопросов, в том числе и финансовых. Быстро и без проблем получить деньги под залог недвижимости можно довольно просто. Алгоритм действий следующий:

обращение клиента или оформление заявки;

ознакомление сотрудниками банка с конкретной ситуацией и консультирование клиента;

решение руководства банка вопроса о предоставлении займа (в 99% — положительное);

оформление сотрудниками офиса документов (пока заемщик следует в офис);

оформление сделки, ее регистрация и подписание сторонами документов;

выдача клиенту денежных средств.

Для успешного решения вопроса от клиента требуется всего два документа – паспорт гражданина Российской Федерации или любого другого государства и документ, подтверждающий право собственности на объект залога. Никаких бюрократических проволочек и уверток. Девиз МосИнвестФинанс «Деньги должны работать на благо клиента».

Срок погашения кредита в зависимости от обстоятельств может составлять от 1 месяца до 25 лет. Это позволяет начинающим бизнесменам полностью реализовать свои амбиции с помощью полученных кредитов. Даже если недвижимость уже заложена, предусмотрен вариант переоформления кредитов – «перезалога».

На указанном выше сайте можно более подробно ознакомиться со всеми условиями кредитования и видами предоставляемых кредитов. Там же имеются контакты для обращения за разъяснениями. Внимательные консультанты готовы ответить на все вопросы клиентов. Здесь предоставляется помощь на наиболее выгодных клиенту условиях.